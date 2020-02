Caso Viñas: la razón de la Procuraduría para revocarle casa por cárcel

La Procuraduría General de la Nación pidió revocar la detención domiciliaria concedida a Samuel Viñas Abomohor, quien cumple una condena de 42 años y nueve meses de prisión por el homicidio de su exesposa, Clarena Piedad Acosta Gómez, ocurrido el 1 de enero de 2010.

En el recurso de apelación presentado ante el Juez Tercero Penal del Circuito, la Procuraduría 208 Judicial Penal I de la capital del Atlántico apeló la decisión por considerar que no se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley para sustituir la detención carcelaria por la domiciliaria.



El Ministerio Público indicó que el juez basó su decisión en un dictamen del Instituto de Medicina Legal que, a pesar de indicar que el detenido presentaba un estado de salud grave, no mencionó que esa condición de salud fuera incompatible con la vida en reclusión en un centro carcelario.



Agregó la Procuraduría que el juez no podía hacer una valoración de la enfermedad o estado de salud de Viñas Abomohor a partir del documento pericial, más aún cuando el mismo sugiere que el procesado requiere un manejo intrahospitalario con fines terapéuticos.

A juicio del órgano de control, el juez no señaló las razones jurídicas por las que el envío al domicilio del procesado, con lo que realizó valoraciones que normativamente son propias y exclusivas de los médicos del Instituto de Medicina Legal.



El Ministerio Público recalcó que el juez justificó el traslado argumentando que la cárcel El Bosque, de Barranquilla, no cuenta con los equipos médicos, pero no aclaró si en el domicilio de Viñas Abomohor sí existen los elementos necesarios para tal fin.



La detención domiciliaria apelada por el Ministerio Público fue concedida por el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.



Samuel Viñas se encuentra desde el pasado viernes 7 de febrero en un apartamento del piso 9 del edificio Turquesa Real, ubicado en el barrio Villa Country, en el norte de la capital del Atlántico.

Indignación general

El empresario ha pagado 10 años de cárcel de su condena en la Penitenciaria de El Bosque. Desde hace unos días comenzó a gozar del beneficio de casa por cárcel, según lo confirmó el Inpec.



El primero en anunciar acciones penales contra el juez fue el abogado Edgardo Niebles, quien es tío de Clarena Acosta.



Niebles, quien ha llevado el caso, denunció que fue un procedimiento irregular debido a que la condena impuesta a Viñas fue por la Corte Suprema de Justicia que lo condenó por feminicidio a 42 años, 9 meses y 3 días.



EL TIEMPO conoció que el juez que dictó la medida de casa por cárcel para Viña fue Luis Coronel Molina.



Este juez era el encargado del despacho en los primeros días de enero en sustitución del titular Fernando Daza, quien se encontraba en vacaciones.



Molina justificó la casa por cárcel de Viñas luego de estudiar un reporte de Medicina Legal en el cual se asegura que este hombre tiene una enfermedad grave.



Luego de su retorno, el juez Fernando Daza ratificó la decisión de Molina.



Sin embargo, para Niebles, "eso fue por plata”, denunció en diálogo con EL TIEMPO.



“Siete médicos lo examinaron, incluso Medicina Legal, y coincidieron que no tenía ninguna enfermedad grave, ahora este juez asegura que sí”, señaló Niebles.



Niebles anunció que este martes interpondrá el recurso de apelación ante el juzgado, además de una queja ante la Procuraduría General de la Nación, para que destituyan al juez; y la denuncia penal ante la Fiscalía para que se le inicie el proceso por prevaricato.



“Es un prevaricato a todas voces, no hay ningún tipo de equivocación”, subrayó.

BARRANQUILLA