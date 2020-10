Piden que se publique información sobre la venta de Electricaribe

12 días después de que Air-e y Afinia, los nuevos operadores de energía en el Caribe, tomaron posesión de los diferentes mercados, parece que le llegó el momento al Gobierno Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos de revelar en cuánto se vendió Electricaribe.

Las respuestas son esperadas en primera línea por el senador barranquillero José David Name Cardozo, quien está exigiendo que le den cuenta sobre las inversiones que ha realizado la Nación, y si la totalidad de ese dinero o recurso se va a recuperar con la venta de algunos activos que habían quedado con Electricaribe en liquidación.



“No nos podemos seguir llevando sorpresas los usuarios con medidas como subidas del precio de hasta un 20 por ciento de la comercialización en el recibo de luz para poderles cumplir a los nuevos operadores”, dijo Name al recordar que el Gobierno, a través de unas resoluciones, autorizó la subida del servicio de energía en el sector de la comercialización.



Recuerda que estos recursos hacen parte de los impuestos que pagan los colombianos y por eso tienen derecho a saber la realidad de lo que se invirtió por parte del Estado y en qué se invirtió.

El Gobierno Nacional ha invertido unos 10 billones de pesos en Electricaribe, con mirar a mejorar el servicio en los siete departamentos del Caribe.



Name sostiene que la última inversión fue por 860 mil millones de pesos desde el mes de mayo. “Si la obligación de los nuevos operadores es hacer las inversiones, el Gobierno por qué hizo parte de esas inversiones ya”.



El senador enfatiza en que no se sabe nada sobre la forma cómo se han ejecutado estos recursos y la venta de la misma compañía, al asegurar que la agente interventora, Angela Patricia Rojas, designada por la Superintendencia para que manejara la empresa mientras era vendida, le respondió que Electricaribe era una empresa privada y por eso no han proporcionado la información. “Lo que estamos pidiendo es que esa información sea pública”.

Fachada de la sede administrativa en Barranquilla, cuando aún estaba Electricaribe. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Cobro de cartera

Otra de las observaciones que está haciendo Name es por la cartera de 1,2 billones de pesos que el Gobierno le entregó los nuevos operadores, cuyos recursos entrarán al flujo de caja de estas empresas.



Lo cierto es que desde esta semana la empresa Air-e comenzó a cobrar las facturas de septiembre que dejó Electricaribe. “El objetivo es lograr que los clientes normalicen sus deudas y puedan seguir disfrutando de la energía en sus casas o establecimientos comerciales", informó la compañía a través de un comunicado.



“El nuevo operador compró a Electricaribe con la cédula”, indica Name, quien confía en que para los usuarios sea un buen negocio porque estas empresas tendrán que prestar un mejor servicio. “Es la esperanza que tenemos, pero como se trata de la inversión de dineros públicos lo que queremos es transparencia y claridad en qué se usaron esos dineros y sobre todo las actuaciones de la interventora que no son muy claras”.

Name dijo que le dirigió una petición formal al Contralor General de la República para que se haga pública la información de la venta de Electricaribe.



Cabe recordar que por disposición del Gobierno, todos los datos del proceso en materia de valor de la subasta y el contrato final de transacción con cada operador tienen una cláusula de confidencialidad que solo se levanta por petición judicial o de entes de control.



Eso quedó establecido en las reglas del proceso. Los dos nuevos operadores tampoco han dicho nada cuando se les ha preguntado.

En un año, mejoras

Sobre el trabajo que van a realizar los dos nuevos operadores, que anuncian inversiones de 10 billones de pesos en los próximos 10 años, Name es claro al señalar que antes de un año no se verá ningún tipo de mejoría en el servicio.



“Tienen que intervenir en redes, subestaciones, cambiar transformadores. Son inversiones muy grandes, líneas de conducción para poder tener una buena distribución y comercialización”.

