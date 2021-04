Médicos piden que confinamiento sea por 14 días en Barranquilla

“Las medidas que tenemos ahora no son suficientes. Ya desbordamos la capacidad hospitalaria y la ocupación de las UCI está en 87 por ciento. Hay que tomar medidas más fuertes”.



El llamado enérgico es del doctor Gustavo Romero, presidente de la Asociación de Médicos Pediatra del Atlántico, quien asegura que hace 10 días le solicitaron al Distrito declarar la alerta roja y el confinamiento total en la ciudad por 14 días.



La solicitud fue firmada por los representantes de asociaciones seccionales y nacionales de entidades de la salud como la Federación Nacional de Diabetología, la Asociación Nacional de Nefrología, Capítulo de Neumaología y Cirugía de Tórax, Ginecología del Atlántico, Médicos Generales, Asociación de Infectología y la Asociación de Pediatría.

“Mira por dónde vamos y ni siquiera hay alerta roja en Barranquilla, aunque las medidas que se están tomando son de alerta roja, pero es importante que la comunidad sepa que hay una alerta roja, eso crea una percepción de alto riesgo”, le dijo Romero a EL TIEMPO.



Para varias organizaciones médicas y de especialistas está claro que la declaratoria de confinamiento sería una medida que generaría malestar en la comunidad, como quiera que afectaría el bolsillo no solo del sector empresarial, sino también del ciudadano de a pie.

En la ciudad se mantienen varias medidas de control. Foto: Kronos

“Creo que la salud debe primar sobre los intereses económicos”, insiste Romero al enfatizar en que “si no hacen un cierre total, qué medias más hay que hacer para contener este contagio y propagación”.



(También: Barranquilla pide permiso a MinSalud para vacunar a mayores de 65)



La alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico ordenaron este jueves el toque de queda y ley seca para el fin de semana. La medida rige desde mañana viernes, a las 6 p. m., hasta las 5 del lunes. Entre semana será de

6 p. m. hasta las 5 a. m., además del pico y cédula. La orden ira hasta el 19 de abril.



En las últimas 24 horas, en el Distrito se presentaron 1.976 nuevos casos, y en los municipios se registraron 776, para un total de 2.752 casos. Mientras que a nivel nacional se reportaron 11.381 contagios.



Con respecto a la cifra de fallecimientos en Atlántico, incluyendo su capital, esta fue de 55. Los decesos se distribuyeron así: 40 en Barranquilla, nueve en Soledad, dos en Palmar de Varela, dos en Galapa, uno en Baranoa y otro en Luruaco. El total en el país fue de 231 fallecidos.

Ya en Barranquilla las EPS están transfiriendo pacientes a Bogotá, Pereira y Bucaramanga. Colsanitas adecuó un hotel para trasladar a los pacientes no covid, cuyos tratamientos de salud lo permitan, y de esta forma habilitar más camas de hospitalización.



El presidente de la Sociedad de Pediatría del Atlántico aseguró que la atención a los niños contagiados con covid-19 fue lo que les prendió las alarmas.



“Hay un subregistro, muchos padres no les practican las pruebas a los niños porque se confían, las manifestaciones clínicas de los niños casi que en 75 por ciento son asintomáticas, son covid silenciosos. Por desconocimiento en un hogar donde los padres son pacientes positivos de covid mandan a los niños a que los cuiden donde los abuelitos y esos son unos trasmisores importantes”, indicó Romero.

Más restricción de medidas

A su turno, el presidente de Capítulo Caribe Asociación Colombiana de Infectologia, el médico infectólogo Jesús Tapia García, reconoce que las medidas tomadas hasta el momento no son suficientes, por lo que recomienda más restricciones a la movilidad, controlar aforos y aglomeraciones en sitios y entidades públicas y que el pico y cédula sea más rígido.



“Hay que diseñar estrategias para que no se aglomere la gente”, dice Tapia, por lo que propone endurecer las medidas de movilidad en los sitios que generan aglomeraciones como bancos, oficinas públicas, transporte público, dispensación de medicamentos en las droguerías, “estas entidades deben flexibilizar horarios, más amplios, para que la gente no se acumule”, dice.

Las autoridades insisten en que los ciudadanos deben mantener el autocuidado. Foto: Kronos

Aprovechó para llamar la atención del Gobierno Nacional para que mire hacia Barranquilla y ordene el montaje de hospitales de campaña que ayuden a descongestionar los servicios de salud que están atiborrados.



“Son puntos que en estos días deben fortalecer las autoridades, porque lo que se va a venir va a ser mucho más grave”, puntualizó Tapia.

BARRANQUILLA

