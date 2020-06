Por casos 'positivos' sin toma de muestras, piden control de calidad

Unas denuncias sobre cuatro resultados positivos de covid-19 en pacientes sin registro de muestras generó que la Alcaldía de Barranquilla solicitara al Instituto Nacional de Salud (INS) el control de calidad y auditoría al laboratorio de la Universidad Simón Bolívar y demás laboratorios que procesan pruebas en Barranquilla.

Se trata de cuatro personas que tuvieron contacto con un positivo para coronavirus, por lo que solicitaron el pasado 20 de mayo a la clínica Portoazul una cita para realizarse la prueba.



Sin embargo, no asistieron a la cita programada para el 21 de mayo y decidieron llevar a cabo las pruebas a través de una EPS. Para sorpresa de ellos, el 23 de mayo les llegó los resultados por correo proveniente de la clínica a la que no fueron, con la frase “positivos para covid-19”.

Por lo anterior, la Alcaldía informó que se registró el reporte por parte de los pacientes involucrados, la Secretaría Distrital de Salud procedió en el ejercicio de sus competencias a revisar los sucedido mediante vigilancia y auditoría en la Clínica Portoazul y el Laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, entidades responsables del hecho.



“Se evidenció un error humano en la entrega de informe de resultados para estos pacientes y se le exigió a la clínica responsable de la toma de las muestras notificarles formalmente a cada uno de los pacientes la novedad en la entrega de resultados equivocados y el error humano cometido en el procesamiento”, comunicó.

Por su parte, el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar aceptó y documentó que no había procesado esas muestras notificando formalmente a la Clínica Portoazul.



Asimismo, la Secretaría de Salud Distrital sugirió implementar formatos de productos no conformes con firmas de los responsables al entregar y recibir las muestras, establecer puntos de control en las diferentes etapas del proceso de realización de pruebas para covid-19 y descartar muestras no conformes e informar de inmediato a quien está haciendo la entrega.

Además, recomendó correlacionar muestras con las fichas epidemiológicas del sistema Sivigila para el registro de los datos a nivel nacional e implementar evaluaciones externas para asegurar la calidad en los resultados emitidos por el laboratorio.



Finalmente, la administración distrital agregó que, mientras se desarrollan las auditorías y se ejercen los controles requeridos, las muestras de los ciudadanos barranquilleros se están remitiendo al laboratorio Departamental de Salud Pública del Atlántico.

