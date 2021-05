Piden a marchantes no permitir que infiltren las movilizaciones

“Quisiera decirles a los barranquilleros que no nos dejemos robar la felicidad, la ilusión y las ganas de salir adelante”.



El mensaje es del Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, quien pidió a los marchantes que no permitan que vándalos infiltrados atenten contra la ciudad, aprovechando la movilización social para saquear, atacar e incendiar comercios que encuentran a su paso.



En los ocho días de marcha, en Barranquilla por lo menos 20 edificaciones de entidades comerciales, bancarias y públicas han sido vandalizadas.

“Eso es lo que buscan los bandidos y los terroristas que ayer nos atacaron, porque no nos queda duda de que son terroristas. Ellos no están buscando salir a protestar socialmente, digo aquellos que cometen actos vandálicos y terroristas, no los que marchan, que tienen su legítimo derecho”, expresó el mandatario.



Pumarejo aseguró que hay una organización criminal que está operando en toda Colombia, que lo que hace es surtir de logística a grupos de jóvenes para que realicen actos vandálicos.

“Tienen fines políticos claros y es por eso que tenemos que ser contundentes en nuestra respuesta como país, como colombianos, como barranquilleros, y es decir: Yo no me voy a dejar amedrentar”, enfatizó el mandatario.



El alcalde puso como ejemplo la marcha liderada por educadores, que llegó pacíficamente a la plaza de la Paz, pero al final un grupo de jóvenes se atrincheró y comenzó a armar bombas molotov para atacar comercios y a la fuerza pública, que los repelió.



El mandatario les pidió a los movimientos que marchan por las calles de Barranquilla rechazar los actos violentos de los terroristas infiltrados para que no deslegitimen el derecho a la protesta; a la Policía actuar con contundencia y sin titubeos contra los vándalos que saquean los establecimientos comerciales; y a la ciudadanía en general que se siga cuidando del Covid-19, virus que sigue causándole daño a la población.

BARRANQUILLA

