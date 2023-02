Hoy 21 de febrero por desmonte de palcos se retoma el pico y placa en la vía 40 en Barranquilla. Según la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial la medida estará vigente hasta el jueves 23 de febrero.

La medida va desde las 7:30 a.m. hasta las 9 a.m. y luego desde las 5:30 p.m. hasta las 7 p.m. entre la calle 85 y carrera 67B. Los vehículos particulares con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8 no podrán transitar. En el caso de los taxis, el pico y placa será para los vehículos que terminan en 3 y 4.

“Para evitar demoras en sus desplazamientos, invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y programar sus recorridos con antelación”, afirmó Sandra Herrera, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

📣 Desde este martes se retoma el Pico y Placa en la Vía 40 🚘🛣️



🏟️ Por el desmonte de palcos, se reactiva la medida entre la calle 85 y carrera 67B que restringe la circulación de vehículos particulares dependiendo el último dígito de la placa. 🚙 Conoce más información aquí 👇 pic.twitter.com/tLEMGwBPZW — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) February 21, 2023

Recuerde que los conductores que no acaten la medida tendrán que pagar el comparendo que será equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $522.900.

