Barranquilla está lista para celebrar el Carnaval 2023, la fiesta popular más importante del país, donde se realizan desfiles, bailes, casetas, verbenas y presentaciones en toda la ciudad.



La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso de la implementarán medidas que disminuirán la accidentalidad y facilitarán la movilidad en la ciudad durante los días de fiesta.



“Nuestra misión es salvar vidas. Las medidas que implementamos son para velar por la seguridad de los actores viales, reducir los índices de accidentalidad en esta época de Carnaval y prevenir congestiones en las vías ”, dijo Sandra Herrera Jiménez, Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Así será el pico y placa para particulares



Se restringe la circulación de vehículos particulares en toda la ciudad desde las 2:00 de la tarde del viernes 17 de febrero hasta el lunes 20 de febrero de 2023 a las 6:00 de la mañana, teniendo en cuenta el último digito del número de placa:



Viernes 17: 1 – 2 - 3 desde las 2:00 pm hasta las 6:00 am del sábado.

Sábado: 4 – 5 – 6 – 7 desde las 10:00 am del sábado hasta las 6:00 am del domingo.

Domingo: 8 – 9 – 0 desde las 10:00 am hasta las 6:00 am del lunes.



Los vehículos que tengan restricción y los visitantes que se encuentren en tránsito por Barranquilla, podrán circular portando y presentando el tiquete de los peaje ubicados en las vías de acceso a la ciudad, con la fecha y hora de ingreso, la cual no debe exceder un periodo de cuatro horas.



El conductor que incurra en la infracción será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 522.940). Además, el vehículo será inmovilizado.

Cambios en la Vía 40



En la Vía 40 avanza el montaje de los palcos para los desfiles masivos del fin de semana. Foto: Kronos

Se realizarán cambios viales de manera temporal a partir del sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de febrero de 2023, vías que normalmente son de doble sentido vial, pasarán a único sentido de circulación vial.



Esto con el fin de facilitar la movilidad hacia la Vía 40:

Carrera 64 entre Calles 79 y 80, cambia de doble sentido a único sentido Oriente-Occidente.

Carrera 65 entre Calles 79 y 81B, cambia de doble sentido a único sentido Occidnte- Oriente-Occidente.

Carrera 66 entre Calles 79 y 84, cambia de doble sentido a único sentido Oriente-Occidente.

Carrera 67 entre Calle 79 y 84, cambia de doble sentido a único sentido Occidente-Oriente.

Carrera 68 entre Calles 79 y 84, cambia de doble sentido a único sentido Oriente-Occidente.

Calle 81 entre Carreras 64 y 76, cambia de doble sentido a único sentido Sur-Norte.

Calle 84 entre Carreras 76 y 75B, cambia de doble sentido a único sentido Norte-Sur.

Carrera 76 entre Calles 85 y 89, cambia de doble sentido a único sentido Oriente-Occidente.

Se suspende el pico y placa para taxis



El viernes 17 de febrero de 2023 se suspenderá la medida de pico y placa para todos los taxis en la ciudad.



A partir del lunes 20 de febrero de 2023, se restablece el calendario de pico y placa para taxis, según el cronograma establecido:



- Lunes 20 de febrero de 2023: 1 y 2.

- Martes 21 de febrero de 2023: 3 y 4.

- Miércoles 22 de febrero de 2023: 5 y 6.

