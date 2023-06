Las obras de construcción del tren turístico del barrio Las Flores fue paralizada este lunes por los representantes ocho de las asociaciones de pescadores de esta zona que denuncian no haber sido incluidas dentro del proyecto.



(Además: El misterio de 'el satánico': la conexión con otros crímenes en Barranquilla)



Víctor Molina, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Barranquilla (Asopesca) asegura que las obras del tren afectan a no menos de 400 pescadores de esta zona.

"Van hacer un cierre de un mes y luego otro de tres meses, entonces por donde vamos a pasar nosotros para llegar al tajamar a pescar", dijo el hombre, quien asegura que son muchas las familias que derivan su sustento diario de la pesca.



Pero la protesta tiene otros ingredientes, como lo señala Molina. "Estamos pidiendo que nos construyan una caseta donde podamos embarcar y desembarcar, pero no nos dicen nada", destacó el hombre, de 68 años de edad que asegura toda su vida ha vivido de la pesca.



(También: La historia de la vía nacional sin dolientes que está condenada a la indiferencia)



Molina insiste en que se les deje a las comunidades pesqueras organizadas participar en el proyecto Ecoparque de Mallorquín, ordenamiento de las playas de Puerto Mocho y tren turístico de Las Flores.



Los pescadores también reclaman ha faltado socialización de este proyecto con las comunidades del corregimiento La Playa y el barrio Las Flores, al indicar en un comunicado que nunca se instaló una mesa de trabajo para explicar el impacto de las obras.



Los pescadores reclaman la presencia del alcalde Jaime Pumarejo, aseguran que no quieren más reuniones con funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar), quienes aseguran no tienen ningún poder de decisión.



(Lea: En Barranquilla, el tren turístico entre Las Flores y Puerto Mocho rodaría este año)



Cabe recordar que el proyecto del tren , cuyo recorrido es de 2.6 kilómetros, implica una franja de sendero peatonal y una ciclorruta, que se construye en estos momentos.