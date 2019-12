Rescatan a pescadores que pasaron noche a la deriva en Puerto Colombia

Toda la noche del pasado lunes y la madrugada de este martes, los pescadores Luis Marimón del Valle, de 40 años; Junior Rúa Dinámica, de 21 y Manuel Escorcia De la Cruz, de 65, estuvieron a la deriva en el mar del municipio de Puerto Colombia (Atlántico).



Por fortuna fueron rescatados en la mañana de este martes, luego de que la embarcación en la que zarparon desde las playas de esa población, hacia las 7:30 de la mañana del lunes, presentara fallas en el motor y los dejara varados.

Cuentan que la faena transcurrió con normalidad hasta que se percataron del daño mecánico cuando se disponían a regresar a casa, a eso las 4 de la tarde.



"No pudimos poner en marcha el motor de la lancha y quedamos a la deriva. Ahí tocó apelar a la paciencia y a aferrarnos a Dios", dijo Marimón, ya en tierra firme.



Al no llegar de su día de trabajo, sus familiares comenzaron a extrañar a los tres pescadores, sobretodo al caer la noche, puesto que no era normal que se mantuvieran en el mar a oscuras, lo que solo significaba que estaban en problemas.



Al presentirlo, de inmediato dieron aviso a los compañeros de la Asociación de Pescadores de Puerto Colombia, así como a los Guardacostas del municipio.



Sin embargo, la angustia se intensifico al conocerse que muy poco es lo que se podía hacer por ellos en plena noche, por lo que las horas se hicieron más largar a la espera de que amaneciera y se pudiera salir a rescatarlos.



Al final, los pescadores zarparon en su búsqueda y encontraron a sus compañeros a 11 kilómetros de la costa.



Los pescadores coincidieron en que su oficio no les permite entrar en pánico cuando atraviesan una situación de este tipo.



"Estuvimos en calma, mi tripulación estuvo tranquila, sabíamos que mandarían por nosotros...los compañeros pescadores fueron por nosotros y nos trajeron a la orilla", relataron.



Los pescadores fueron evaluados por médicos que determinaron que se encontraban bien de salud.

BARRANQUILLA