Piden intervenir a EPS en Barranquilla que niegan pruebas de covid-19

Ante la negativa de las empresas prestadoras de salud (EPS) en Barranquilla de realizar las pruebas diagnósticas para identificar si una persona es portadora de Coronavirus, el Personero ( e ) Luis Ricardo Ramos pidió la intervención inmediata de la Superintendencia y el Ministerio de salud.



“El Derecho constitucional y fundamental a la salud se ve gravemente afectado si no se toman oportunamente las medidas que hoy exigimos se cumplan para que las Pruebas Covid 19 se hagan lo más pronto", señaló el funcionario al asegurar que diariamente recibe en promedio entre 50 y 60 quejas en donde "nos piden la intervención de la Personería Distrital ante las Eps”, dijo de forma enérgica Ramos Sánchez.



En su mayoría las quejas van dirigidas a Famisanar, Salud Total, Coomeva, Nueva Eps, Comparta, Sura , Sanitas, Mutual Ser por ser las más denunciadas por demoras en las pruebas Covid-19 y las órdenes médicas. Los usuarios dicen que ninguna de estas EPS tampoco contesta teléfonos.



Finalmente, el Personero Distrital pidió a la Supersalud que además de no estar practicando de forma oportuna las pruebas de covid-19, las EPS que recibieron a los afiliados de Medimás no los están atendiendo al igual que "tampoco respetan los fallos de tutelas que traen derechos adquiridos por resolución judicial, especialmente a los niños con discapacidad y a los adultos mayores", puntualizó

