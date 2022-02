La Personería Distrital de Barranquilla inició vigilancia especial a todas las EPS luego de conocer el falló de tutela del Juzgado Tercero Civil Municipal que favorece a los niños y adultos mayores en condición de discapacidad cognitiva y física, cuya atención había sido negada por la liquidada Coomeva EPS.

De acuerdo al fallo en mención las Entidades Promotoras de Salud, EPS implicadas ahora en la atención son: MutualSer, Sanitas, Cajacopi, Nueva EPS, Compensar, Sura, Salud total y Coosalud que deberán, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, "restablecer y garantizar la continuidad y prestación de los servicios de salud sin interrupción requeridos por los accionantes, en especial el de enfermería, de acuerdo a las condiciones de salud de los tutelantes de la misma manera que venía siendo prestado con anterioridad por Coomeva EPS SA", subraya la orden judicial.



(También: 11 casos de dengue grave se reportan en Barranquilla)



Como se recordará la acción de tutela fue interpuesta por el Personero de Barranquilla Miguel Ángel Alzate Salcedo; el Defensor Regional del Pueblo, Miguel Linero De Cambil Álvarez y la Procuradora Provincial y Regional Atlántico, Margarita De la Hoz Jure, actuando como agentes oficiosos de los afectados.

La prestación de los servicios de salud sin interrupción requeridos por los accionantes, en especial el de enfermería, de acuerdo a las condiciones de salud de los tutelantes FACEBOOK

TWITTER

En su fallo, la Juez advierte la necesidad y urgencia de atender el requerimiento elevado por los accionantes, ante la liquidación de Coomeva EPS S.A., que en el término perentorio de 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación se garantice la prestación de los servicios requeridos prescritos por los médicos tratantes en las EPS en mención.



(Lea: ¡Ojo! Sena abrió nueva convocatoria para formación especializada)



Los accionantes son niños, adolescentes y personas de la tercera edad en condición de discapacidad, afiliados a Coomeva EPS, con diagnósticos de parálisis cerebral, autismo, trastorno conductal, síndrome de Down, Lenos Gastaws, enfermedad de la epilepsia refractaria huérfana, discapacidad por tumor cerebral y emplejía total, entre otros.



Se pudo establecer en lo expuesto en la tutela que desde el 28 de diciembre de 2021, Coomeva EPS de manera arbitraria suspendió el servicio de enfermería las 24 horas para los niños, adolescentes y personas de la tercera edad en condición de discapacidad.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Alzate Salcedo, personero de Barranquilla. Foto: Kronos

El servicio médico de enfermería fue suspendido porque Coomeva EPS dejó de cancelar el valor de los mismos al prestador Hogar Salud IPS.



(No deje de leer: Comerciantes de Barranquilla anuncian marcha contra la extorsión)



Tras esta decisión, Coomeva EPS no solamente no cumplió con los pagos pendientes a Hogar Salud IPS para que continuara con el servicio de enfermería, sino que, por el contrario, impuso otro prestador: Amadis IPS.

Van 3.000 tutelas contra Coomeva

Ante todas estas irregularidades la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el pasado 25 de enero de 2022 la liquidación de la EPS Coomeva, tras evidenciar la imposibilidad de corregir la situación financiera en que se encuentra y como protección a la vida y la salud de sus 1,2 millones de afiliados en 24 departamentos del país.



De acuerdo con la información de la Superintendencia, la EPS tiene pasivos cercanos a los 1,7 billones de pesos, un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo, una brecha de 204.230 millones de pesos en el patrimonio adecuado y unas pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos.



En los últimos tres años, los afiliados de la EPS radicaron 30.000 tutelas y 193.100 quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios de salud.

BARRANQUILLA