Las aventuras de Ñero, perro policía que murió tras patrullar Colombia

En la Policía Nacional hay tristeza tras conocerse el fallecimiento de ‘Ñero’, "un perrito de cuerpo pequeño y espíritu grande", quien por años demostró sus habilidades innatas para subirse en las motos de la institución para patrullar las ciudades.

Este perro de raza Schnauzer y color negro es recordado por vestir un uniforme de la Policía Nacional, institución en la cual tenía el rango de sargento y un casco especial hecho a la medida.



La historia de este canino empezó hace más de una década en Bogotá, cuando fue rescatado y pasó de andar por las calles buscando en las bolsas de basura su alimento en el barrio Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a patrullar las calles como todo un miembro de la Policía Nacional.



Se fue de este mundo con muchas historias vividas, pues este animal estuvo perdido por tres meses y pudo regresar e, incluso, logró ganarle a la muerte al sobrevivir a un accidente que incluso dejó un policía muerto y otro herido.



Ñero había sido sometido a cirugías para seguir caminando, teniendo en cuenta que fue atropellado por un carro fantasma. También fue herido con un puñal, hecho que casi le quita la vida.



Este valiente animal pasó los últimos días de su vida con su dueño, el intendente José Daniel Yepes, en Barranquilla.



Yepes manifestó que este perro tenía un gran corazón y amaba a los niños. Su espíritu valeroso era contagioso para cualquiera que decidiera acariciar las canas que ya tenía en sus barbas y cabeza.



“A el lo caracterizaba su temperamento, era serio y la entrega que tenía con el servicio era excepcional", señaló Yepes.



El intendente de la Policía agregó que Ñero era incondicional, era muy dado a la comunidad.



"Recuerdo que un día prácticamente nos salvó de una situación peligrosa, pues alcanzó a morderle la pantaloneta a un sujeto, lo ocurrido nos causó sospecha y nos dimos a la tarea de revisar al hombre. Para nuestra sorpresa el sospechoso tenía una pistola artesanal en sus bolsillos, sin duda el perro era como un angelito”, dijo Yepes.



La historia de Ñero terminó el pasado jueves cuando su dueño lo llamó para ponerle el uniforme, pero el animal no respondió.



“Los últimos días de él fueron muy tristes. Yo estaba cuidándolo de la pandemia y como la actividad de él consistía en visitar la comunidad, pues estaba acostumbrado a un ritmo más movido. Nunca pensé que esto lo fuera afectar de tal manera", manifestó el intendente.



Yepes contó que Ñero ya no comía en sus últimos días. "Una noche antes, cuando llegamos a la casa, él se me recostó en el pecho, me dio un abrazo. El jueves, día siguiente, procedí a alistar su uniforme y su casco, pero al llamarlo vi que no se movía, se había muerto, no me respondió”, relató el intendente.



Ñero murió por un ataque al corazón, el cual se lo llevó dejando un legado en la Policía de Barranquilla y Bogotá.



RICARDO AJÍACO

Para EL TIEMPO

NACIÓN