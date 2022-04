Unos 25 periodistas de los ocho departamentos del Caribe colombiano y diez maestros de periodismo y desarrollo revisarán el estado de la región para emprender una serie de acciones y propuestas que busquen la transformación en varios sectores de esta zona del país.



El encuentra que se cumplirá los días 6, 7 y 8 de abril en el ecohostal Casa Loma, en Chorrera, municipio de Juan de Acosta (Atlántico), es convocado por la Red de Periodistas del Caribe y cuenta con el apoyo de la Universidad del Magdalena.

El periodista Raimundo Alvarado, administrador de la red virtual de periodistas del Caribe, explicó que se trata un taller que le apunta a construir las bases previas de una agenda regional de desarrollo sostenible caribe y “una propuesta inicial de agenda periodística que la haga posible dentro del marco de la calidad y la responsabilidad social periodística”, manifestó.



Es el primero de los encuentros presenciales de dicha red en su nueva época. Entre 2004 y 2011 tuvo decenas de actividades de capacitación y otros objetivos. “Se renovó con la pandemia”, sostuvo Alvarado.



Entre los maestros se cuentan Adolfo Meisel Roca, rector de Uninorte; Amylkar Acosta Medina, ex ministro y ex congresista y actual consultor; Elvia Mejía Fernández, consultora en los temas regionales; Jairo Parada Corrales, economista e investigador; Wilder Guerra Curvelo, antropólogo que hizo parte de la Misión de Sabios 2019; Jorge Elías, vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Magdalena; Mauricio Vasco, experto en descentralización, y Gabriel Orozco, de la Universidad Simón Bolívar.



Para el viernes habría un documento de convocatoria a la acción con el nombre de Declaración de Casa Loma.

