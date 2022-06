A una edad no muy usual para este reconocimiento, el periodista-comunicador social y escritor barranquillero Fausto Pérez Villarreal recibirá este miércoles el Vida y Obra del Premio Nacional de Periodismo a la Mejor Crónica del Carnaval Ernesto McCausland.



A los 57 años, el también profesor de la Universidad Sergio Arboleda, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, finalista del Premio Internacional de Puerto Rico –entregado en Madrid– ha sido conferencista nacional e internacional, jurado de importantes festivales de música popular en Colombia.



(Lea aquí: Así era Yanina, la reina de la 44 que murió este domingo en Barranquilla)

Periodista de El Heraldo, El Universal, El Tiempo y ADN, Pérez Villarreal ha publicado 17 libros, tres de ellos dedicados a exponentes de música que se baila en el Carnaval de Barranquilla: 'Alfredo Gutiérrez, la leyenda viva', 'Juan Piña, al fondo de su alma' y 'Aníbal Velásquez, el mago del acordeón'.



ADN Barranquilla habló con el ganador en 2016 y 2017 del Premio Nacional de Periodismo a la Mejor Crónica del Carnaval Ernesto McCausland.



(Además: Alerta en el Caribe por depresión tropical que podría terminar en tormenta)

¿Qué representa recibir este reconocimiento?

Es algo sublime, vivificante, honroso, inenarrable. En verdad, no me cambio por nadie ante la emoción infinita de ver la alegría y el orgullo reflejado en los rostros de mis padres, de mi esposa y hijos. Le agradezco a Dios y a Carnaval de Barranquilla por la gracia de vivir este momento.

Normalmente este premio se entrega a personas de la tercera edad. ¿Cómo lo toma?

Ciertamente, este tipo de homenajes, de reconocimientos ‘Vida y Obra’, suele otorgarse, en muchos casos, ojo no todas las veces, a personas en avanzado y lamentable estado de decrepitud, y en ciertas circunstancias no conscientes de lo que están recibiendo, y privados de la fortuna incomparable de palpar el orgullo de sus progenitores en ese momento, porque por razones naturales ya no están con vida.



En otros casos, hasta el ‘Vida y Obra’ se concede de manera póstuma, cuando el homenajeado, el gran homenajeado, ya no habita en este mundo. Entonces, creo que este tipo de reconocimientos deben hacerse en vida, no necesariamente en el ocaso de la misma.



(También: Detectan conexiones eléctricas ilegales en fincas y billares en Atlántico)

Aunque es un periodista con conocimientos en muchas áreas, ¿se esperaba esto de parte de Carnaval antes que, por ejemplo, de deportes?

En verdad, jamás cruzó por mi mente el que mi nombre fuera escogido para este tipo de homenaje, al menos por ahora, que he empezado la mayoría de edad en el periodismo porque 40 años constituye toda una vida.

A propósito, ¿qué es para usted el Carnaval de Barranquilla?

La máxima festividad de la región Caribe de Colombia, la oportunidad ideal para romper las costumbres, para romper la cotidianidad, para demostrar que a la vida no hay que tomarla tan en serio.

La música es una de sus pasiones. ¿Cómo llegó a ella?

Gracias a mi padre, a su gusto por la música, a sus conversaciones, que en realidad eran clases magistrales, cada vez que se reunía con el tío Enrique y otros domingo, en la casa la sala de la casa y con una (cerveza) Germania en mano, ilustraba sobre anécdotas sobre los cantantes, compositores e instrumentistas cuando sonaba una canción.



(Puede interesarle: Erosión en sector de carretera en el sur del Atlántico causa preocupación)

Este es un premio de periodismo enfocado en crónica. Para usted, ¿qué es ese género?

Es el medio eficaz para contar historias, para visibilizar personajes. En mi caso constituye el vehículo ideal para conectar el pasado con el presente y evitar, de esa manera, que lo vivido se extravíe en el olvido.

¿El reconocimiento del Vida y Obra lo atribuye a qué razón de mayor peso?

Los comentarios y las felicitaciones que han rebasado mi email, mi WhatsApp y mi Facebook coinciden en que este reconocimiento es una recompensa a mi arduo trabajo apasionado, lleno de rigor, constancia y talento, a mis premios, a vocación por enseñar y divulgar nuestra cultura. Confieso que estoy creyendo en eso. No encuentro otra razón por la cual se haya tenido en cuenta mi nombre para tan honroso homenaje.

ESTEWIL QUESADA

BARRANQUILLA