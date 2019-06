Los brutales crímenes del 'Diablo'; usura, abusos a niños y muertes

Juan Ricardo Carvajal Vargas, más conocido con el seudónimo de El diablo, es un joven de 30 años de edad que se dedicaba al negocio de ‘cobra diarios’ o ‘gota a gota’.El joven, además, hacía parte de una estructura delincuencial denominada ‘Los cascones’.

El apodo se le atribuye por la costumbre de golpear a las personas que le deben dinero. Con este método de miedo, 'El Diablo' conseguía el pago inmediato de los supuestos deudores.



Carvajal Vargas registra un largo prontuario, pero se le conoce por los dos recientes casos que lo involucran como actor material e intelectual.



El primero fue en el 2018, cuando seis niños, incluyendo un sobrino de él, fueron víctimas de abuso sexual. Por estos hechos, 'El Diablo' fue arrestado y dejado en libertad al cumplir seis meses, debido a que se vencieron los términos.

Este hombre no pagó por el delito de acoso sexual a menores de edad, pero trascendió que recurrió a sobornar a su pareja sentimental, en ese momento, Laura Guarín Gómez, por su silencio. Esta mujer estaría presente cuando Carvajal Vargas sometía a sus víctimas.



Hoy es investigado por la desaparición de Kevin Maury González y Laura Guarín Gómez, quienes habían sido citados a Santa Marta, donde residía Carvajal, para recibir dos millones de pesos.



Esta cifra les había prometido ‘El Diablo’ para que no testificara en su contra por el abuso sexual a los seis menores.



Al parecer, según investigaciones de la Fiscalía, mató e introdujo en un tanque con ácido a Kevin y Laura, de quienes hasta el momento no se tiene rastro alguno.



La Fiscalía dice que testigos, entre esos un domiciliario, una amiga de Laura y personas del sector, afirman que los cuerpos fueron llevados a una finca de la familia de ‘El Diablo’, en zona rural de Santa Marta.



Para responder por este caso, fue capturado en la madrugada del domingo 16 de junio en el barrio Las Gaviotas, en Soledad, Atlántico. Allí se le encontraron ocho motocicletas parqueadas en el frente de su vivienda y una pistola, de su propiedad, sin permiso para portarla.



