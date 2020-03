El transporte público de Barranquilla sufre pérdidas económicas 

Con el trabajo de sus guías, Transmetro lleva a cabo una campaña con la que busca generar consciencia en los usuarios del sistema masivo y evitar así las aglomeraciones, acción determinante para que no se propague el coronavirus en Barranquilla y su área metropolitana, que ayer llegó a la ciudad con dos casos (ver recuadro), obligando a declarar la calamidad pública.



De igual manera, se enseña a guardar distancia al interior de los buses, tal como lo señaló el Ministerio de Salud. Tras la suspensión de las actividades académicas presenciales a nivel escolar y universitario, Transmetro sufre una notable disminución en su número de usuarios. El lunes tuvo 29% de pasajeros movilizados, que equivale a unos 29.214 menos, entre inicio de operación y 5:00 p. m.

En total, el lunes Transmetro tuvo 105.834 usuarios menos. Ayer hasta la 1:00 p. m., 43.205 personas se habían movilizado en los vehículos del sistema. “Si bien la recomendación general es quedarse en casa y optar por el teletrabajo y la educación virtual, quienes necesiten movilizarse seguirán contando con la prestación del servicio de Transmetro, que continua con su operación habitual tanto en horarios de circulación como en su flota operativa de 260 buses”, dijo un portavoz del sistema masivo.

¿Y los taxis?

“En todo el país el trabajo para el servicio tipo taxi ha disminuido debido a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional con lo relacionado al coronavirus. En el caso puntual de Barranquilla ya se siente el bajón. Comenzó desde el domingo por la tarde y el trabajo calculamos ya se ha disminuido en un 35%. Nos llena de esperanza que el taxi sería el último tipo de transporte que padecería, teniendo en cuenta que no aglomera muchos usuarios”, comentó Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxi, organización que agremia a 3.800 conductores.



“El comienzo de la semana fue muy complejo. A lo largo del día no recibimos ni una sola llamada solicitando un servicio. Este hecho no tiene precedentes. O por lo menos yo en 40 años siendo taxista no había vivido una situación similar”, comentó Benjamín Bravo, presidente de Taxi Golf.

“En las calles se nota ausencia de gente. La ciudad tiene una movilidad que no veíamos hace 25 años. Hoy un trayecto que normalmente hago en 35 minutos lo hice en menos de 20 y sin ir rápido. Todo esto abre la pregunta es respecto al impacto en la economía informal, en toda la gente que subsiste a partir de lo que ofrece en los semáforos, subiéndose a los buses o caminando por las vías congestionadas”, comentó la socióloga Luisa Pietro.

