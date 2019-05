Transmetro aclara pelea en estación entre menores y guías del sistema 

Con cuatro videos y un comunicado de prensa el Sistema de Transporte Masivo Transmetro aclaró los hechos del jueves pasado en los que se vieron comprometidos varios alumnos del Colegio El Carmen que se enfrentaron a golpes con guías del programa SubeT, en la estación La Catedral, norte de Barranquilla.

Con una línea de tiempo, Transmetro explica que a las 2:37 de la tarde, uno de los muchachos "evade el pago del tiquete ingresando a la estación por el costado al frente de la Plaza de la Paz, poniendo en riesgo su integridad. Este menor es retirado de la estación y nuevamente ingresa pagando su pasaje. Se sube a un bus del Sistema y más tarde regresa acompañado", dijo la empresa.



Y continúa dando a conocer que a las 2:56 p.m. "los menores regresan a la estación buscando a los guías y a las 2:58, el que fue sorprendido evadiendo el pago aparece "acompañado de otros menores que están en la estación lanzando insultos contra los guías".



Según lo que aparece en las imágenes, Transmetro insiste en que a las 3:00 p.m. uno de los guías inicia grabación de la amenaza verbal que hace el menor evasor, por lo que otro intenta quitarle el celular, a lo que el funcionario del sistema reacciona.



"Luego de alterarse el orden público, otro de nuestros guías, en defensa propia y en la de su compañero, también reacciona físicamente enfrentando al primer muchacho que quiso evadir el pago del boleto; el uso de la fuerza para la solución de estas situaciones por parte de funcionario alguno vinculado al Sistema, no hace parte de nuestras culturas", reitera la empresa.



“Las agresiones físicas o verbales no son aceptables en ningún funcionario, como tampoco lo es el desafío a la institucionalidad que representa Transmetro, por parte de algunos usuarios del Sistema, y en particulares de menores de edad, estudiantes de diferentes colegios públicos, como sucedió en este caso. Estamos frente a un hecho lamentable que nos da la oportunidad de reflexionar acerca de cómo, en la espiral de la agresión, han venido presentándose de manera repetitiva, casos de menores con comportamientos conflictivos, y de menores y adultos delincuentes que intentan romper la institucionalidad y el orden que se debe tener en los sistemas masivos”, dijo Ricardo Restrepo, gerente de Transmetro.



Y agregó que “nada justifica la agresión de un guía educativo, pero también es cierto que ellos se defienden ante el riesgo. Esta no es la mejor manera, pero los seres humanos cuando nos sentimos en riesgo reaccionamos en defensa de nuestra propia integridad. Los videos son claros y muestran que estos menores de edad regresan a la estación La Catedral para provocar al guía educativo y generar un conflicto y una reacción en la que, lamentablemente, nuestros funcionarios rompieron su barrera de paciencia”.



Para Transmetro es clara la intención premeditada y desafiante por parte de los menores, como también lo es que la reacción final de los guías, no responde al comportamiento constante que los caracteriza.



En este caso no se trató de una situación con evasores del pago del servicio porque, al momento de desarrollarse los hechos, todos los jóvenes habían validado su pasaje, según verificación hecha en el sistema.



Para Ruby Rubio, subgerente de Comunicaciones y Atención al Cliente, “seguimos adelante con la formación constante a nuestros guías educativos, para dar los resultados satisfactorios que hasta ahora ha presentado el Programa SúbeT a la Cultura Transmetro.



"En el marco de nuestro programa Vive una experiencia Transmetro, el colegio El Carmen fue visitado al inicio de la operación con el objetivo de promover el uso del Sistema. Posteriormente, hace cinco años, volvimos a reunirnos con sus directivas para dialogar sobre una situación de orden público en el Sistema, en la que también se vieron involucrados estudiantes de esa institución, y el pasado viernes nuevamente, para ponerlos en conocimiento de la actual situación".



Una vez se conoció esta situación, los padres de los menores fueron recibidos por los directivos del ente gestor.​

