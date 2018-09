Un muerto por bala perdida en el sur de Barranquilla

Miembros del Grupo de Operaciones Especiales, Goes, de la Policía de Barranquilla, y la comunidad del barrio La Sierrita, se enfrentaron el pasado domingo en horas de la tarde por una supuesta seña de 'pistola' que le hizo un joven a uno de los uniformados.



La situación dejó a un joven muerto por bala perdida. Se trata de Dairo José López Ceballo, de 18 años, estudiante de último año de bachillerato del colegio Colegio de Barranquilla.

La Policía Metropolitana, por su parte, sostiene que informó que la situación se presentó cuando dos delincuentes cometían un hurto y al verse rodeados por varios agentes recurrieron a disparar, ataque que fue respondido por los uniformados.



Pero Miladis Montero Quiroga, prima del joven muerto, dijo que en ningún momento hubo una balacera entre policías y los delincuentes.



"Mi primo regresaba de la tienda luego de comprar cigarrillos cuando fue alcanzado por la bala. Los policía venían haciendo disparos, supuestamente a unos ladrones, no había ninguna balacera como ellos dicen porque los bandidos estaban a una distancia muy lejos de donde ellos venían. Uno de los policías hizo disparos frustrado porque no había podido coger al ladrón y uno de esos le tocó a mi primo”, aseguró.

Otra riña en rebolo

Entre tanto, en el barrio Rebolo, también en el sur de Barranquilla. se presentó otra situación al propiciarse un enfrentamiento entre civiles y uniformados de la Policía. En los hechos, resultó herido un joven, también, por bala perdida.



"Estábamos tomando cerveza en la puerta de mi casa con mi papá, mi hermano y otros familiares. En ese momento iban pasando los uniformados y un pelao que estaba borracho y cerca de donde estábamos le hizo con sus dedos 'pistola'. A los policías no les gustó eso y se fueron contra el pelao, a quien golpearon todo", dijo una testigo de los hechos.



En medio de la pelea, los uniformados tiraron gases lacrimógenos, golpeaban con sus bolillos, y según se ve en un vídeo compartido en las redes, también hicieron disparos.



"Los policías después la emprendieron con todos. A mi papá le pegaron con un tubo de aluminio. Uno de los policías me amenazó con quitarme el celular porque estaba grabando todo. Me correteó. No es justo todo lo que pasó. Mi hermano terminó herido en la espalda por una herida a bala. Lo llevaron al Hospital Barranquilla",concluyó la mujer.

