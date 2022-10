Una nueva polémica ha surgido en redes sociales la cual involucra a influencers de la región Caribe.



El tema corre por cuenta de la barranquillera Ornella Sierra, conocida en Twitter como 'Barbie costeña' y el cartagenero Jesús Arana, quienes durante todo el fin de semana fueron tendencia en la red social del pajarito.



Sierra escribió un trino que causó polémica entre sus seguidores: "Dudas que no me dejan dormir: ¿la gente corroncha sabe que es corroncha?"



Inmediatamente recibió respuestas y críticas que fueron creciendo. Una seguidora le respondió: "Dinos tú" a lo que ella le dijo que no respondía "gente con el cabello y cejas mal hechas". Lo que aumentó la molestia de los tuiteros.



A la conversación llegó otro influencer; Jesús Arana, quien aprovechó para dejar una crítica sobre "la gente frustrada" de Twitter y los mandó a hacer empresa, "que es lo que está de moda".



Luego, en su cuenta de Instagram, Arana publicó un video asegurando que "la gente de Twitter tiene el veneno en el corazón. Gente asquerosa, venenosa, reprimida".

Bueno contexto de lo que pasó ayer con la Barbie y Arana. Pero, no tengo todos los tweets porque los borró, ahora sí: — Said Jesus (@saidvillal) October 9, 2022

Diego Daza y Churo Díaz aparecen en escena

La "pelea" entre la generadora de contenidos y sus seguidores parecía normal entre los casos que se ven en las redes sociales, sin embargo, aparecerían en escena dos personajes de la música vallenata, que llamó aún más la atención de los internautas.



"Tú eres la más corroncha", le escribió un seguidor. Y añadió: "te autodenominas una barbie cuando tienes el cuerpo del Churo Díaz'.



Otro tuitero mencionó al cantante Diego Daza, insinuando que el artista había comprado el jabón que vende el generador de contenido Jesús Arana.



A lo que el artista respondió sorprendido e incrédulo de que su nombre apareciera en las tendencias de la red social.



La 'Barbie costeña' borró los trinos que provocaron la polémica, sin embargo, usuarios de Twitter tomaron capturas que dejaron en evidencia los cruces entre unos y otros.