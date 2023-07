A tres meses de las elecciones alcaldía y gobernación, en el Atlántico el Pacto Histórico sigue sumido en unas discusiones internas, que le están dejando el camino libre a otras candidaturas en esta zona del país.



La falta de conceso en torno a los nombres de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico y de María Correa a la Alcaldía de Barranquilla, son evidentes al interior de las 24 organizaciones que conforman esta gran coalición del partido de Gobierno.

Como están las cosas parece que no serán fácil generar un acuerdo alrededor de un nombre entre los movimientos y partidos políticos que integran esta colectividad, que libran una lucha interna, que ya es de conocimiento en todos los corrillos políticos y medios de comunicación de Barranquilla.



El concejal Recer Lee Pérez (Polo Democrático), ha dicho que no hay conceso, al explicar que siete partidos alternativos y movimientos progresistas no respaldan los nombres de Noriega y Correa como candidatos de Pacto Histórico.



Lo que dejó claro el concejal es que el Polo Democrático en el Atlántico está con la campaña de Alfredo Varela a la Gobernación del Atlántico, la que asegura cada día toma más fuerza entre los movimientos alternativos.



El viernes pasado, 8 de julio, venció el plazo para que las fuerzas que llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022 definieran los nombres que llevaran a la Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Barranquilla, pero eso no pasó.



“Todavía hay que esperar”, es la respuesta que entregó a Emisora Atlántico Andrea Vargas, candidata al Concejo de Barranquilla, al señalar que dentro del Pacto Histórico se cambiaron las reglas para definir las candidaturas.

Los golpes al Pacto Histórico

Para la periodista Tatiana Velásquez al partido de Gobierno está sin muchas posibilidades de triunfo electoral en octubre, “pese al caudal electoral que en segunda vuelta Petro sacó en Barranquilla (358.785 votos)”, subraya en un artículo en la Contratopedia Caribe.



Para Velásquez hay dos causas que han golpeado en el Atlántico al Pacto Histórico:

El primer golpe fue el efecto Day Vásquez, en relación a las denuncias el pasado dos de marzo, contra su expareja Nicolás Petro, hijo del Presidente, sobre los dineros que supuestamente habría recibido del condenado por narcotráfico Samuel Santander Lopesierra y del investigado empresario Alfonso Hilsaca para la campaña presidencial.



Y el segundo golpe es el nannygate, “como se le conoce en Colombia a la pelea que desde hace meses sostienen Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos figuras clave en el triunfo de Gustavo Petro. Ese enfrentamiento sacó a flote viejas prácticas políticas y posible corrupción en el círculo presidencial, que van en contravía del discurso público del mandatario”, subraya la periodista barranquillera.



Por su parte Máximo Noriega (Colombia Humana) ha dicho que las denuncias de Day Vásquez solo buscan enlodar su nombre y campaña, que Varela no representa el pensamiento de los progresistas y que su campaña irá hasta el final.

