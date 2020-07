Maestro Ramayá, postulado a Vida y Obra del Ministerio de Cultura

Un sonido melodioso y alegre que emana de una flauta de millo parece sentirse en el fondo, cada vez que cualquier persona pronuncia el nombre de Pedro Ramayá Beltrán.



El hombre, de 90 años nacido en Bolívar, quien dedicó la mayor parte de su existencia al folclor, e hizo imprescindible su obra en el Carnaval de Barranquilla, es ahora uno de los postulados al Premio Nacional de Vida y Obra del Ministerio de Cultura.

‘Mi flauta’, ‘La rebuscona’, ‘El ratón’, ‘Joselito El Borrachón’, ‘El caballo Chovengo’, ‘La clavada’ y ‘Mico ojón pelúo’ son algunas de las creaciones que hacen parte de la alegre memoria del Caribe. Su obra no se ha diluido entre las épocas. Así lo demostró la agrupación Colectro, que en 2016 lo invitó a formar parte del tema ‘Trucu Trucu’. Y para que no queden dudas, una estación de Transmetro lleva su nombre.



El maestro, que ha aportado un poco más de 300 temas al Carnaval y en general al folclor nacional, es reconocido en Colombia y el mundo más por su apodo que por su nombre, algo que no le incomoda, al punto que su casa, ubicada en el barrio El Concorde (Malambo), tiene la palabra Ramayá en su nomenclatura.



“Ese asunto del nombre comenzó en 1975 cuando grabé en ritmo de cumbia el tema ‘Ramayá’, que era un disco ya viejo de Afric Simone. Fue un éxito con mi versión y entonces los locutores y los presentadores en las tarimas comenzaron a decirme Pedro Ramayá Beltrán”, recordó hace varios años el artista en un diálogo con EL TIEMPO.



La leyenda vida del folclor colombiano nació en Patico, entonces corregimiento de Mompox y en la actualidad perteneciente a Talaigua Nuevo. Tuvo a su padre, Miguel, como primer espejo musical. “Mi papá tuvo 47 hijos y de todos el único músico soy yo”, aseguró.



Tras ingresar al Ejército Nacional, con 18 años y pensionarse joven, el hombre que nunca abandonó su flauta se dedicó a ella de lleno. Su siguiente paso fue presentarse ante el ya consagrado maestro Efraín Medina, en busca de una oportunidad en La Cumbia Soledeña. El sí fue inmediato, aunque le dijo que “tocaba la cumbia muy rápido”.



Con los años Ramayá consolidó su agrupación y su estilo, cuyo único secreto es transmitir lleno de naturalidad cada emoción y sentimiento. Fue Rey Momo en 2002 y sus notas imperan en cada baile.

Por WILHEM GARAVITO M.

Para EL TIEMPO

Barranquilla​