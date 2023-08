Llegó el día: a partir de este jueves, la cocina está de fiesta y los fogones se encienden en el Centro de Eventos Puerta de Oro, con Sabor Barranquilla 2023.



Hasta el 27 de agosto, se espera que más de 27 mil ciudadanos, entre propios y turistas, se gocen la edición número 16. Para lograrlo, más de 30 cocineras de tradición y chefs nacionales e internacionales han sido invitados.

Entre ellos está el argentino Pedro Lambertini, un cocinero de 40 años, quien se especializó en la cocina natural y orgánica con la pastelería, influenciado por su abuela.



Asegura estar “ilusionado” con su sexto regreso a Colombia, tras aceptar una vez más el reto de la feria más grande del Caribe colombiano en el sector gastronómico. Por eso, habló con EL TIEMPO y precisó que, más que enseñar con su clase de cocina, viene a “aprender”.



En el marco de Sabor Barranquilla, su intervención será el domingo 27 de agosto, en la tarima de tradición, según la agenda oficial.

¿Cómo recibe esta invitación a Sabor Barranquilla?

Ya estuve varias veces participando en ediciones anteriores. Esta sería mi tercera participación en Sabor Barranquilla y quedó una muy buena relación, la experiencia fue muy buena, la pasé muy bien y compartí con muchos chefs, y el cariño de la gente siempre es tan cálido, nos recibe con tanto afecto. Es tan diferente acá, que uno más que enseñar va a aprender.

Las matronas invitaron a la ciudadanía a visitar el evento. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Qué propuestas trae?

Es una clase de 45 minutos, voy a tratar de que llegue, si me dejan, a una hora. Lo que hice fue mandar propuestas de recetas dulces y saladas con productos locales.



Será una clase de cocina que tenga datos, que a la gente le pueda servir y que pueda aplicar tanto en la receta que pueda enseñar, como en otra. Esa es otra característica: las recetas las doy como una excusa para poder aplicar los ‘Lambertips’ a otras recetas.



Mandé propuestas saladas, como una trucha arcoíris, y un postre, siempre inspirado obviamente en el lugar y en las frutas increíbles que tienen. Y con mi propuesta de comida natural y fresca.

¿Cuáles son sus especialidades?

Soy un chef orientado en la cocina natural y orgánica a la pastelería. Soy pastelero y cocinero. De hecho, este año va a salir mi segundo libro que va a ser enteramente sobre pastelería. Va a estar editándose en octubre, si Dios quiere.



Me gusta mucho lo dulce y la pastelería, pero también me gusta la cocina salada, con productos naturales, orgánicos. Cocinar con muchos cereales y vegetales, esa es mi especialidad.

¿Cómo se ve la gastronomía local desde Argentina?

La cocina costeña tiene la particularidad de la influencia del mar y de la inmigración que influye directamente en la cocina, que es muy diferente a la nuestra. Ustedes están bien al norte de América del Sur, nosotros estamos bien al sur.



Entonces obviamente tienen un clima que no tenemos y tienen frutas que no tenemos. La cocina está influenciada por eso.

Por la influencia del mar, ¿qué tan compleja es la cocina?

Es complejo, pero no complejo por complejidad, sino complejo por la simpleza. ¿Qué quiere decir? Que en realidad a veces las cosas simples son las más complejas y las más difíciles de hacer.



Del mar salen los pescados y una de las cosas más fáciles de hacer en la cocina es pasar un punto de cocción del pescado, es uno de los errores típicos.



No creo en lo complejo tanto por las acrobacias culinarias de algún chef egocéntrico, sino más bien destacar las cualidades de un producto que cuando es bueno no hay mucho para hacerle.



¿Qué mensaje le envía a los barranquilleros?



Los espero con mucho cariño, que muchas gracias por recibirme. Es un placer visitar nuevamente su país, su ciudad y estar en el festival de Sabor Barranquilla, que es tan importante los festivales gastronómicos para fomentar la curiosidad de la gente por la cocina.



Nos vemos del 24 al 27 (de agosto) ahí en Barranquilla para otra edición del festival.

Otros detalles del chef argentino

Sus primeras preparaciones fueron alfajores de maicena, tras mudarse a Buenos Aires. Era el plato que le llevaba su abuela, en Córdoba, por lo que aprendió a hacerlos para seguir la costumbre.



A él antes le gustaba dibujar y pintar. Después cambió los pinceles por las cucharas de madera. El chef prepara su segundo libro y planea tenerlo en octubre. ‘Al natural’ fue el primero.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com