Los atlanticenses, a través del Comité Peaje Papiros, convocaron este martes a una manifestación para protestar por la reactivación del cobro en la caseta ubicada entre Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.



Los voceros han organizado una movilización que va hacia el peaje en mención y han estipulado como punto de encuentro el sector conocido como La Y de los Chinos, sobre la Vía al Mar, a las 6:30 a. m.

Una de las líderes de la convocatoria, Karol Solís Menco, aseguró: “Mañana, a las 6:30 a. m., nos movilizaremos hacia el peaje Papiros ante reactivación de cobros que incumplen pactos del gobierno”.



Y es que esta es una de las reacciones que ha generado el ministro de Transporte, William Camargo, quien anunció la reactivación del cobro para todas las categorías de vehículos, incluyendo C1 y C2, que hasta este lunes 15 de mayo estaban excluidas de las obligaciones.



Asimismo, las mesas de trabajo desarrolladas entre entidades del Gobierno Nacional y la comunidad venían dialogando sobre sumar a esa lista la categoría C3 (carga pesada).

En diálogo con EL TIEMPO, Karol Solís sostuvo que será un 'Plan Tortuga' y convocan a todo el parque automotor, a las personas afectadas y a toda la dirigencia política local, regional y nacional que pueda acompañarnos.



"¿Por qué esta movilización? Porque el 16 de mayo el Ministerio de Transporte planea reactivar el cobro en las casetas del peaje Papiros y esto es una violación a los acuerdos que hizo el Gobierno Nacional del no cobro de categorías C1 y C2 y de continuidad de diálogos para categoría C3 en adelante", dijo la vocera.



Recordó que el pasado 5 de febrero ya se movilizaron para buscar la reestructuración del cobro y el traslado del peaje Papiros, porque "es un peaje antitécnico, que está en una vía conurbana, que afecta a la comunidad de Puerto Colombia, cuya ubicación es además totalmente indeseable, porque hay toda una zona de colegios y genera unos grandes problemas de movilidad, de conectividad y de desarrollo a padres de familia, a clase trabajadora de Puerto Colombia, que es municipio de categoría 2".

Mañana, a las 6:30 AM, nos movilizaremos hacia el Peaje Papiros ante reactivación de cobros que incumplen pactos del gobierno



Pedimos acompañamiento de medios y garantía de derecho a la protestas



El miércoles en Congreso habrá debate de control político a @MinTransporteCo 🧵 pic.twitter.com/vnUvOhq7tC — Karol Solís Menco (@KarolSolisMenco) May 15, 2023

Solís Menco añadió que no aceptan el cobro, cuya obligación se reactivará este martes 16 de mayo, de acuerdo con el plazo de la última resolución y el nuevo anuncio de William Camargo.



"La comunidad rechaza la burla sistemática de la ANI frente a acuerdos y el hoy llamado a “socializar” tarifa diferencial. No dimensionan ni consideran las particularidades de nuestra comunidad ante un peaje con ya 27 años de existencia. No lo aceptaremos”, indicó.

Un debate de control político este miércoles

Hay que recordar que otra acción se tomó desde el Senado de la República, donde congresistas oriundos del Atlántico y de la región convocaron para este miércoles un debate de control político contra el ministro de Transporte por el caso Papiros.



“El gobierno debe escuchar a los porteños, no cumplir la palabra deteriora la confianza en las instituciones”, manifestó el senador Mauricio Gómez Amín.



El Comité Peaje Papiros pidió tener en cuenta que este sector de la Vía al Mar se ha convertido en una alternativa para movilizarse ante los daños que sufrió la antigua ruta por la ola invernal del año pasado.



En esta vía del Atlántico, confluyen comunidades educativas y salud, cuyas instituciones funcionan en el sector, así como habitantes de la zona costera y el turismo, el cual también se ha visto afectado, según trabajadores y autoridades del departamento.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla