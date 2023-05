“Vamos a seguir en la lucha con nuestras manifestaciones”, fue la reacción de Carlos Maury, miembro del comité NO al Peaje Papiros, tras el anuncio del Ministro de Transporte, William Camargo, de no desmontar la caseta, ubicada en la Vía al Mar.



Maury dijo que hoy se estarán reuniendo para organizar las actividades sobre el rechazo al peaje y no descartan que el primero de junio, cuando está programado el reinicio del cobro del peaje, se tomen la caseta y bloqueen la vía.

“Vamos a comenzar articular acciones directamente con los senadores y vamos a continuar con la movilización ciudadana”, anunció Maury.

Con la propuesta de la @ANI_Colombia se contempla una tarifa diferencial de $1800 para categorías I y II, las cuales benefician al 80% de la población del área de influencia del peaje Papiros. pic.twitter.com/5V7sSZWPIO — MinTransporte (@MinTransporteCo) May 17, 2023

El Minsitro se pronunció durante el debate de control político en la Comisión Tercera del Senado convocada por el senador barranquillero Mauricio Gómez este miércoles.



Camargo fue enfático en señalar que este peaje hace parte de un contrato de concesión que no se puede modificar unilateralmente, es decir que no se puede desmontar ni aplicar la tarifa cero, como es la solicitud de la comunidad y usuario de la vía.



Sostuvo que una modificación a este contrato expondría al país a una demanda, con graves consecuencias económicas.

En la Comisión Tercera del Senado se analizó la situación del peaje Papiros. Foto: Tomada de las redes sociales

“Nuestra propuesta es una tarifa diferencial de 1.800 pesos para categorías 1 y 2 y reestablecer el resto de categorías; esto representa un aporte adicional de la Nación de 33 mil millones de pesos”, dijo en su intervención el ministro, al indicar que esta medida beneficia al 80 por ciento de la población del área de influencia del peaje Papiros.

Durante la sustentación de su propuesta, Camargo presentó una caracterización del municipio de Puerto Colombia, en donde precisó que hay otras vías que no tienen peaje que conectan con Barranquilla.



Además indicó que el 80 por ciento de la población se moviliza en transporte público, la cual ya tiene tarifa diferencial y que 50 por ciento de los vehículos que transitan por Papiros “están encima de los 40 millones hasta los 100 millones de pesos”, manifestó.

Las reacciones no se hicieron esperar



Cabe recordar que desde hace varios meses se han presentado protestas y manifestaciones de rechazo pidiendo el desmonte del peaje, en las que participan la comunidad de Puerto Colombia, usuarios de la vía, dirigentes políticos y hasta la misma Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



Ante estas protestas el Ministerio de Transporte ha ordenado levantar la talanquera y no cobrar el peaje desde hace tres meses, mientras se buscaba una solución.



Tras los anuncios del ministro Camargo quedó claro que desde el primero de junio próximo se restablecerá el cobro de 1.800 pesos para carros y buses.



El senador citante del debate, Mauricio Gómez, fue uno de los primeros en reaccionar: “Sus argumentos netamente técnicos no le brindan ninguna solución de fondo a la problemática que está padeciendo esta población con el Peaje Papiros”, indicó en su cuenta de Twitter: “¡No más pañitos de agua tibia! ¡Ya está bueno!.

¡Sr. @MinTransporteCo, @wcamargotriana, póngase del lado de la gente!



Sus argumentos netamente técnicos no le brindan ninguna solución de fondo a la problemática que está padeciendo esta población con el Peaje Papiros.



¡No más pañitos de agua tibia! ¡Ya está bueno! pic.twitter.com/8MpUgEAaED — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) May 18, 2023

A su turno el senador Efraín Cepeda recordó al Ministro de Transporte que la suspensión del cobro del peaje para vehículos de categoría I y II es un compromiso del Gobierno Nacional, “la palabra fue empeñada con la comunidad. Este es además un peaje antitécnico y peligroso”.

#ComisiónIII | En el debate de control político que citamos por el #PeajePapiros a @MinTransporteCo y @ANI_Colombia, reiteramos la grave afectación que se está causando a la población de la zona.



El Peaje Papiros es casi un peaje urbano, está a 5 Km de Barranquilla, lo que lo… pic.twitter.com/Ilg7hT2UkM — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) May 17, 2023

Karol Solís, del comité NO al Peaje Papiros, quien también estuvo en el debate de la Comisión Tercera, rechazó la caracterización que hizo Camargo sobre los habitantes de Puerto Colombia, al manifestar que las personas que pasan por el peaje son millonarias, “esta afirmación es triste y ridícula”, sostuvo y consideró que la tarifa de 1.800 pesos es una burla a la comunidad.



Otro que rechazó la propuesta del Ministerio de Transporte fue el defensor del Pueblo regional, Miguel Liner, al asegurar que el peaje está en contra del desarrollo económico y la educación de los habitantes de Puerto Colombia.

