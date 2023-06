La Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional norte, entregó sus consideraciones sobre las conclusiones del estudio realizado por la Universidad del Atlántico con respecto a la situación del peaje Papiros, ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia.



Atlántico: por 4 meses suspenden cobro del peaje Papiro a carros particulares y buses

'Existe informe reciente de la misma agencia referente al mismo tema y que debería ser considerado', CCI Norte



El peaje Papiros se encuentra en la Vía al Mar, municipio de Puerto Colombia. Foto: Kronos

El pasado 13 de junio de 2023, la Universidad del Atlántico, con base en un estudio realizado, sostuvo que el peaje Papiros no era viable, debido a que no cumplía con los suficientes requerimientos técnicos.



Con respecto a lo anterior, la CCI Norte respondió con las siguientes consideraciones:



- Se observa que, en el estudio mencionado, se utilizaron datos de un informe publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV en el mes de julio del 2022, sin embargo, actualmente existe un informe más reciente de la misma agencia que hace referencia al mismo tema y que también debería ser considerado.



Estudio revela que el peaje Papiros no cumple con requerimientos técnicos



- Con respecto a los presuntos escenarios de riesgo para el turismo y la competitividad del Departamento, el estudio está pasando por alto la existencia de otras dos alternativas de comunicación habilitadas y que tienen los mismos puntos de origen y destino. Nos referimos puntualmente a la antigua Cra. 51B y a la Vía Sabanilla – Salgar. Consideramos que estas alternativas deben ser tomadas en cuenta al estudiar la situación.



- Al considerarlo pertinente, la CCI Norte sugiere que facultades técnicas de otras Universidades también se involucren al análisis en mención. Esto, con el fin de buscar las mejores soluciones, partiendo desde el conocimiento técnico y financiero de los contratos de concesión, teniendo en cuenta además que la Universidad del Atlántico no cuenta con facultades o programas de Ingeniería Civil.

Acuerdo permitió suspender por cuatro meses,

que se podría extender a seis, el cobro de este peaje

La investigación que hoy critica la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional norte, fue realizado por los equipos de las facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y Arquitectura de la Universidad del Atlántico; y está soportada en un trabajo exploratorio y de campo, que incluyó una revisión de diferentes variables que ya se han venido analizando por otras entidades, en sus aspectos técnicos, legales, financieros y socioeconómicos.



Un nuevo acuerdo permitió suspender por cuatro meses, que se podría extender a seis, el cobro de este peaje.



La medida cobija a los vehículos de las categorías 1 y 2, carros pequeños y buses, pero no aplica para los de categorías 3 hasta la 7, vehículos grandes, que a partir de este viernes 16 de junio deben pagar si deciden utilizar esta vía.



La Universidad del Atlántico ya tiene informe de estudio técnico sobre peaje Papiros



El acuerdo se logró en una reunión cumplida en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Baranquilla, en donde estuvieron representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y comunidad.

