Las quejas de conductores y comunidad sobre el funcionamiento del peaje Papiro, en la Vía al Mar, que comunica a Barranquilla con Cartagena, tiene más de 20 años, y por el momento pareciera no tener una solución definitiva a la vista.



Es uno de esos viejos problemas que tiene el departamento del Atlántico, en el que autoridades, gremios, academia y comunidad están de acuerdo en que la única solución es quitar la caseta.

Lo preocupante es que después de protestas, bloqueos de vía, citas al Congreso de la República de ministros y altos funcionarios, mesas técnicas con autoridades en el Atlántico y expertos, baja en la tarifa y hasta la suspensión del cobro, y estudios que revelan que la caseta es antitécnica, no se tenga una respuesta final del Gobierno Nacional, que pareciera estar amarrado de manos para actuar.



Se trata de una situación que afecta el bolsillo de universitarios y padres de familia que tienen los hijos en colegios ubicados en este corredor.



Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial representa riesgo para los conductores, provoca congestiones.



Como si fuera poco también afecta a los habitantes y trabajadores del municipio de Puerto Colombia que necesitan ir y venir de Barranquilla, así como a los turistas que toman esta vía para ir a los balnearios y zonas turísticas del departamento, ubicados en la zona costera.



“Falta voluntad política”, asegura el senador barranquillero Mauricio Gómez, que asegura fue uno de los que logró que bajaran el costo del peaje de $6.300 a $2.400, estima que el peaje afecta a no menos de 40 mil personas.



Gómez explica que la última propuesta que le presentaron al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es que redistribuyan el cobro del peaje en las otras cuatro casetas que tiene la Concesión Costera, operador de la vía.

Mientras se busca una solución el Ministerio de Transporte prorrogó la suspensión del cobro del peaje por otros cuatro meses, que se pueden extender a seis.



La medida cobija a los vehículos de las categorías 1 y 2, carros pequeños y buses, pero no aplica para los de categorías 3 hasta la 7, vehículos grandes, que desde el viernes 16 de junio deben pagar si deciden utilizar esta vía. La medida calmó las aguas por unos meses, ya se estaba utilizando.

Por qué no quitan la caseta



La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, Cristina Montalvo Velasquez, quien participó en la elaboración de un estudio técnico que sobre el peaje Papiros entregado esta semana, recuerda que esta problemática, debe ser analizada en lo que respecta jurídicamente, a la luz de la licitación pública (No. VJ-VE-IP-LP-011-2013), ofertada por la ANI y al Contrato de Concesión (004 de septiembre 10 de 2014), que se adjudicó, bajo el esquema Acción Pública Privada (APP), a la Concesión Costera por un plazo de 25 años, la operación de 146 kilómetros del corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

El Ministerio de Transporte levanto el cobro en el peaje Papiros. Foto: Agencia Kronos

En el caso que nos ocupa, precisa Montalvo, debe tenerse presente que el concesionario inició pre-construcción el 5 de noviembre de 2014 e inició construcción el 4 de noviembre de 2015, es decir, que lleva 8 años de ejecución, restándole aún 17 años de ejecución para recuperar la inversión o retorno de su capital, “el funcionario que asuma variar las reglas sin el consentimiento del concesionario privado asume una responsabilidad civil que puede generar sanciones disciplinarias y económicas”.



Pero, la ley (1508 de 2012, en su artículo 7), permite las adicciones y prorrogas, explica la académica, de los contratos en los proyectos APP, siempre y cuando la ejecución del proyecto lleve más de 3 años y no se haya cumplido las tres cuartas partes del plazo indicado. “En este contrato de concesión, las tres cuartas partes del plazo se cumplen en el año 2033, de tal forma que con la disposición de las partes podría darse un ajuste al objeto de este contrato”.

No se pueden cambiar las reglas de juego



Tomar la decisión de traslado o desmonte de la caseta implica una variación en las reglas sin el consentimiento del concesionario, que desde el 2021, pertenece en su totalidad al Grupo ISA, a través de su filial ISA Intervial Chile.



De parte del concesionario, Ruta Costera, han explicado que están regidos por la resolución 20233040013925 y el contrato de concesión APP04 de 2014, que los obliga a realizar dicho cobro, so pena de incumplimiento.

La comunidad espera que el Gobierno emita resolución con los compromisos pactados en la mesa. Foto: Carlos Maury

“Cambiar las reglas de juego podría generar una millonaria demanda al Estado, que al final tendríamos que pagar todos los colombianos y esa no es la idea”, advierte el congresista Gómez.



Otra cosa piensa el abogado Alfonso Camerano, quien fue uno de los que inició las primeras protestas en contra de esa caseta, hace más de 20 años. “‘Quitar’, claro que pueden; lo que no quiere explicar es que ese solo peaje produce diariamente más que el de Cartagena y Barranquilla”, sostiene el abogado.



Camerano recuerda que los peajes no tienen arraigo inamovible. Subraya que aunque la ubicación es aleatoria; existen mínimos de distancias, tomados de la longitud de la vía concesionada y de las ciudades importantes de los extremos a comunicar.



“En este caso existen los siguientes puntos y medidas: Número de Peajes: Cartagena, Puerto Colombia (El Basurero); Los Papiros (Puerto Colombia); y sumaron el de Galapa, porque le sumaron la Vía de la Prosperidad; es decir en más o menos 150 kilómetros Cartagena-Barranquilla-Galapa, existen 4 peajes”.



Camerano cita como ejemplo el caso de Chile, país en donde las vías concesionadas, incluyendo las urbanas, regulan hasta 150 kilómetros entre uno y otro peaje.

No mirar solo el cobro del peaje



Montalvo recomienda que no únicamente se trata de una voluntad política del Ministerio de Transporte y de la ANI, como se ha señalado, pero tampoco se trata de una simple reducción de tarifa o de un no cobro de tarifa a vehículos de categoría I y II.

“Esta problemática requiere voluntad de las partes (ANI, Ministerio de Transporte e ISA) para sentarse, revisar y ajustar las reglas, revisar las propuestas del comité técnico conformado por ciudadanos”, dice la especialista.



Por su parte el Ministro de Transporte, William Camargo, ha sido tajante al momento de defender el cobro en este peaje. “La suspensión definitiva del recaudo o inclusive la tarifa cero para vehículos de categoría 1 y 2 no tiene marco normativo en el cual nos podamos mover y lo hemos hecho de carácter temporal con las implicaciones de impacto fiscal que ustedes vieron”, fue una de sus reacciones al tema en su cuenta del Twitter cuando fue citado por el Congreso de la República.



Recordó que las acciones tomadas se encuentran dentro del marco de la ley 105 de 1993, se “autoriza una tarifa diferencial, pero nunca tarifa cero”. Esa propuesta, de una tarifa diferencial quedó en 1.800 pesos para categorías 1 y 2 y restablecer el resto de categorías. Lo que según el funcionario representa un aporte adicional de la Nación de 33.000 millones de pesos.

Las recomendaciones de los expertos



En el informe que entregaron la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe se establece que la caseta de control de Papiros no cumple con los requerimientos técnicos.

Aspecto general del peaje Papiros. Foto: Kronos

Los expertos en derecho, arquitectura y economía concluyen que hay aspectos como las disfuncionalidades del diseño, afectaciones a la movilidad, por el represamiento vehicular; así como aspectos de seguridad vial, que han sido resaltados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



“Lo cual implica que en esta concesión deben tomarse acciones de prevención de los múltiples accidentes de tránsito que han venido ocurriendo por los hallazgos de inseguridad”, dijo Montalvo.



Una de las conclusiones del documentos es que las autoridades competentes revisen y analicen la situación más allá del aspecto tarifario, con el fin de establecer los impactos de la estación de control en la competitividad, la calidad de vida de la comunidad, los tiempos de desplazamiento, los costos operativos asociados al transporte público, el turismo, el desarrollo económico de la zona de influencia, la accidentalidad.

