Así vive el pastor colombiano atrapado en la Patagonia por covid-19

Esta semana, el pastor Wilson Vásquez cumplió nueve meses desde que salió de su casa en el barrio Las Estrellas, de Barranquilla, y quedó confinado en la Patagonia argentina como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Vásquez viajó la mañana del sábado 8 de febrero a Neuquén, en la Patagonia, con la idea de dictar un ciclo de conferencias en iglesias cristianas de la parte más sur del continente.



El periplo de 45 días se iniciaba por la provincia de Neuquén, y terminaría el 23 de marzo en Santiago de Chile, donde cerraba sus charlas con pastores evangélicos. Una semana después debía estar de regreso en casa.



Neuquén, que se encuentra a 8.500 kilómetros de Barranquilla, es la puerta de entrada a la Patagonia argentina. Es una ciudad petrolera y punto comercial del norte patagónico de unos 400.000 habitantes, con el área metropolitana.



Es una de las regiones del sur de Argentina que más creció en los últimos años, gracias a ‘vaca muerta’ la mayor reserva de petróleo del mundo. Cuenta con un clima agreste: inviernos duros, en los que la temperatura baja a cero grados, y bastante calor en verano. Tiene un paisaje casi que de desierto, en donde no crece nada.



“Iniciamos en Neuquén, Plottier, Chipoletti (área metropolitana), y comenzamos una travesía hacia el sur de la Patagonia argentina. Llegamos Andacollo, un pueblo pegado a la cordillera de Los Andes”, recuerda Vásquez, que predicó por todos estos pueblos y visitó las emisoras locales llevando su mensaje.



Estando en estas actividades fue cuando se decretó el cierre de fronteras a consecuencia de la pandemia.



La escribió a la Cancillería en busca de un vuelo humanitario que lo trajera de regreso, pero no fue posible conseguir esa ayuda, ya era tarde. Desde el consulado no le dieron respuesta.



Desde ese momento quedó varado, lejos de su casa, su gente, acompañado solo de una fe inquebrantable, que ha sido su compañera en todo este tiempo y que asegura le abierto muchas puertas.

Apoyo de la familia

Wilson Vásquez es pastor de la Iglesia Grande de las Estrellas, localizada en el barrio Las Estrellas, en el sur de Barranquilla. Cumplió 30 años de casado con Bianis Coronado. “Celebramos el aniversario a la distancia”, dice. Tiene cinco hijos y cuatro nietos.



Llegó hace 30 años a Barranquilla, procedente de Santa Cruz, corregimiento de Luruaco (Atlántico). Trabajó 27 años en Pizano.



“Mi esposa y mis hijos me demostraron de qué están hechos. Han mantenido el hogar y son el sostén de toda la iglesia”, dice Vásquez, quien, pese a la distancia, todos los días ha transmitido sus predicas y envía mensajes por Zoom y Facebook.



“Desde la distancia, a las tres de la tarde, comenzamos con las enseñanzas y consejos para el pueblo”, le dijo a EL TIEMPO, que logró contactarlo para que contará su historia.



Asegura que sus mensajes no solo llegan a su comunidad en Barranquilla y Colombia, sino que se han extendido a países como España Argentina y Costa Rica.

La mano amiga

En Neuquén encontró la mano amiga de Gustavo Baeza, un líder social que está casado con una barranquillera y que tiene una ONG, que lidera trabajos de asistencia en comunidades necesitadas.



“Acá vivo en un apartamento de mi amigo Gustavo, quien me ha ayudado en todo. También lo han hecho todo el cuerpo de amigos y pastores. Ellos han estado atento a mi bienestar”, sostiene el pastor.



En estos nuevos meses, Vásquez cuenta que ha apoyado muchas causas sociales en esta zona de la Patagonia argentina. “Comenzamos a repartir alimentos a pastores y personas necesitadas”.



Asegura que además se hicieron siete comederos, donde los sábados reparten alimentos a los niños. Con el apoyo de la administración de Neuquén siguen entregando ayudas a familias necesitadas.



A esto se sumó sus predicas y oraciones por las redes sociales. “Comencé ayudar a otras iglesias con enseñanzas”.



Pero nunca olvidó a su gente de Barranquilla, en especial cuando recibía noticias de los estragos que estaba causando el coronavirus.



“Estuvimos orando también por Barranquilla, que es un milagro en Colombia la pandemia se paró el 13 de agosto debido a que se reunieron todos los pastores de la costa”, sostiene.



Ahora, el pastor Vásquez tiene la esperanza de regresar pronto a casa. Esta semana estará en Buenos Aires. Ya habló con el gobierno argentino para que le den un permiso especial para viajar.



El 21 confía en salir rumbo a Barranquilla, en donde sueña con ser recibido por su familia, amigos y, en especial, por su última nieta que nació hace cinco meses, mientras él estuvo varado en la Patagonia argentina.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal EL TIEMPO

Barranquilla

