El pasaporte es el documento que identifica a los colombianos en el exterior. Incluso, es necesario tenerlo para salir del país e ingresar a algún otro destino.



¡Es momento de volar con tu pasaporte! ✈️



Te recordamos los valores actualizados para el 2023, en los pasaportes ordinario y ejecutivo. 🛂



Aquí le contamos los pasos que debe hacer para solicitarlo y el valor para este año 2023.



Cuál es el trámite para solicitar este documento?



Debe diligenciar la solicitud por medio electrónico para agilizar el trámite en la oficina expedidora.



Debe solicitar su cita a través del siguiente enlace: https://pasaportesatlantico.gov.co/



Recuerde que el día de la cita debe acercarse personalmente en la oficina ubicada en la Gobernación del Atlántico, calle 40 con carrera 45, y presentar los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma. No es necesario llevar fotos.

A continuación conozca los requisitos para expedición del pasaporte.

Mayores de edad

Cédula de ciudadanía original, vigente y en buen estado. Si la cédula tiene deterioro debe tramitar el duplicado.



Cuando se tiene contraseña de primera vez debe presentar copia del registro civil de nacimiento.



Si tiene pasaporte debe presentarlo. En caso de hurto o pérdida lo manifiesta bajo la gravedad de juramento. No debe presentar denuncio.



Las personas que tienen contraseña de cédula por rectificación no puede tramitar el pasaporte hasta tanto les llegue la cédula original con la rectificación.

Menores de edad



Todo menor de edad debe estar acompañado de uno de sus padres con la cédula de ciudadanía original, vigente y en buen estado.



Todo menor de edad debe presentar: registro civil con el sello “fiel copia del original”, no autenticado ni segunda copia para el usuario y que tenga el espacio para notas.



Para mayores de 7 años: debe presentar registro civil con el sello “fiel copia del original”. no autenticado y que tenga el espacio para notas y tarjeta de identidad original, vigente y en buen estado.



Si tiene pasaporte debe presentarlo. En caso de hurto o pérdida lo manifiesta bajo la gravedad de juramento. No debe presentar denuncio.

Casos especiales



Como menores nacidos en Colombia con ambos padres extranjeros; colombianos nacidos en el exterior; casos de adopción; adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción; menores que tramitan el pasaporte con poderes de los padres; registrados extemporáneamente, nacidos en Colombia con apellidos de ascendencia extranjera; cedulados extemporáneamente, entre otros casos, requieren que la documentación sea previamente revisada antes de realizar el trámite de expedición del pasaporte.

La tarifa para expedir el pasaporte en este 2023 fue modificada. Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Si usted tiene una de las situaciones especiales mencionadas, escriba al correo pasaporte@atlantico.gov.co O al Whatsapp 3173135937 para orientarlo cómo debe proceder según su caso particular.

El costo del documento



Los pagos correspondientes al impuesto departamental podrás efectuarlos por medio de PSE (pago en línea) a través de Place to Pay.



Hay un primer pago, necesario para pedir la cita e iniciar el trámite. Para pasaporte ordinario y ejecutivo es de 119.288 pesos.



Debe tener cuenta que los datos a relacionar en el formulario web, inicial del proceso, deben ser los del titular del pasaporte, sea menor de edad o adulto.



El segundo pago es el que debe realizar el día que le asignen la cita y lleve los documentos. Para el pasaporte ordinario es de 121.000 pesos, para un total de 240.288 pesos. El ejecutivo ese segundo pago es de 216.521 pesos, para un total de 335.809 pesos.

A donde ir



Recuerde que la Oficina de Pasaportes en Barranquilla se encuentra en la carrera 45 entre calles 39 y 40, Gobernación del Atlántico.



Los horario atención: Lunes a viernes 7:40 a.m. a 12:00 p.m. y 1:40 p.m. a 4:00 p.m.



Para la entrega de los pasaportes: jornada continua lunes a jueves: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



No olvide que hay una línea automática de respuesta: 317 313 5937 Correo electrónico: pasaporte@atlantico.gov.co

BARRANQUILLA