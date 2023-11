Partido de Colombia vs. Brasil en Barranquilla: conozca las restricciones de movilidad

La Selección Colombia se prepara para afrontar los próximos partidos, luego de tres empates consecutivos en la eliminatoria suramericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026​. La selección enfrentará a Brasil y Paraguay por las fechas 5 y 6 de la eliminatoria.



Para el partido en la ciudad de Barranquilla, las autoridades han tomado medidas para que la jornada deportiva se lleve a cabo con la mayor tranquilidad posible. Se estima que para garantizar la tranquilidad de los turistas que lleguen a la capital del Atlántico a disfrutar del encuentro futbolero se destinarán unos 1.300 uniformados de la Policía.



Por ejemplo, desde las primeras horas del pasado martes, en el norte de Barranquilla se realizan requisas en puestos de control de la Policía de Metropolitana.



Los conductores de carros, camiones y motos son detenidos en estos retenes móviles para realizarles requisas a los vehículos y verificar que la documentación se encuentren en regla.



Puede leer: ¡Diferencia escalofriante! Este es el precio de las nóminas de Colombia y Brasil



Por su parte, la Policía Metropolitana indicó en su primer reporte que: "durante las primeras horas de la estrategia ‘Puntos de Control Dinámicos’, se ha logrado la captura de 10 personas por diferentes delitos en el sector norte de Barranquilla, la incautación de 3 armas de fuego y 25 motocicletas inmovilizadas".

Medidas en la movilidad de Barranquilla

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial les solicita a los asistentes no llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del estadio no estará habilitado.



Solo será permitido el ingreso al parqueadero de los vehículos particulares autorizados a través de los medios y formas dispuestos por la Federación Colombiana de Fútbol.



También está restringido el ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público colectivo de pasajeros e individual tipo taxi, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en la zona de la Avenida Circunvalar entre las calles 45 (Avenida Murillo) y 46 en ambos costados.



Más noticias: ¡Agéndese! Conozca la programación para este jueves 16 de noviembre



La circulación peatonal y restricción del tráfico vehicular estará prohibido desde las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m. y estas serán las zonas autorizadas para circulación peatonal:



- Calle 46 entre la Circunvalar y la Carrera 1E.

- Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la Calle 45 (Avenida Murillo) y Calle 46F.

- Calle 45 (Avenida Murillo) entre la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar.

- Carrera 7 sur entre calle 46 y 47.

- Carrera 10A sur entre calles 46 y 46C.

- Carrera 12 sur entre calles 46 y 46C.



Tenga en cuenta que está prohibido estacionar cualquier tipo de vehículos entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en los siguientes tramos viales:



- Calle 46 entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 1E.

- Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la Calle 45 (Avenida Murillo) y Calle 46F.

- Calle 45 (Avenida Murillo) entre la Carrera 4 y Avenida Circunvalar.

- Avenida Circunvalar entre Calle 45 (Avenida Murillo) y Calle 46.

- Carrera 7 sur entre calle 46 y 47.

- Carrera 10A sur entre calles 46 y 46C.

- Carrera 12 sur entre calles 46 y 46C.



Los conductores que incurran en este tipo de infracciones serán sancionados con una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes ($522.940).



Además, los vehículos pesados no estarán permitidos, así como la realización de actividades de cargue y descargue entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en la zona contenida por los siguientes tramos viales:



- Calle 49 desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 4 inclusive.

- Carrera 4 desde la Calle 49 hasta la Calle 45 (Avenida Murillo) inclusive.

- Calle 45 (Avenida Murillo) desde la Carrera 4 hasta la Avenida Circunvalar inclusive y Avenida Circunvalar entre la Calle 49 y la Calle 45 (Avenida Murillo).

- Avenida Circunvalar entre la Carrera 46 y la Calle 45 (Avenida Murillo).



Lea además: Brasil: el 'coco' histórico de la Selección Colombia en la eliminatoria



Está restringida también la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a las 11:59 p.m., en el siguiente cuadrante delimitado:



- Calle 45 (Avenida Murillo), desde la Carrera 2E hasta la Avenida Circunvalar.

- Avenida Circunvalar desde la Calle 45 (Avenida Murillo) hasta la Calle 47 inclusive.

- Calle 47 desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 2E.

- Carrera 2E desde la Calle 47 hasta la Calle 45 (Avenida Murillo) inclusive.

También puede leer: