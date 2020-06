A puerta cerrada, Parque del Sol ofrece servicios en Barranquilla

Ante el panorama de incertidumbre en que se encuentra el sector de la recreación y el entretenimiento a causa de la pandemia del covid-19, el Centro Recreacional Parque del Sol se suma a aquellas empresas, que adoptaron otros modelos de negocio para afrontar la crisis.

De ofrecer servicios de recreación, deporte y diversión, Parque del Sol ahora comercializa elementos de protección personal. La venta de tapabocas, de caretas de protección, gafas, guantes, termómetro, gel antibacterial, batas y otros implementos de bioseguridad, están incluidos en el nuevo portafolio de servicios.



(Lea también: Médico de Soledad denuncia entre lágrimas que fue amenazado)



“El objeto social del negocio realmente está totalmente afectado, la venta de tapabocas y elementos de bioseguridad son una alternativa para mover los ingresos de la compañía”, explicó el gerente de Parque del Sol, Otoniel Vega.



El centro recreativo está cerrado, sus cinco canchas de fútbol, kioscos tropicales, el club de billar, el salón de eventos y la zona infantil solo reciben la presencia de nueve empleados que se dedican a vigilar y limpiar.



(Además lea: Alias Pupileto habría sufrido abusos en el interior de la cárcel)



“No es la primera vez que hemos tenido momentos difíciles, pero realmente momentos en el que no pudiéramos producir absolutamente nada, no había existido antes”, asegura Vega, quien espera encontrar alguna solución alternativa, para el sector del entretenimiento que ‘está cien por ciento afectado’, agrega.



Desde el 25 de marzo, fecha que inició el aislamiento, el lugar no recibe ingresos. Con la venta de los elementos de bioseguridad han financiado algunos gastos como el pago de la nómina de los trabajadores. Sin embargo, esto no genera el dinero suficiente para cubrir las deudas pendientes.

Servicios y virtuales

Los productos han sido comercializados a clientes corporativos como al Inpec, en los centros penitenciarios de El Banco y Magangué. También a clientes particulares, por redes sociales y Whatsapp, que pertenecen a la base de datos del negocio.



De igual manera, el Centro Recreacional Parque del Sol traslada sus servicios de recreación, bienestar familia y laboral de manera virtual a sus clientes.



Los interesados en elementos de bioseguridad o actos recreativos virtuales llamar al 300 3112787.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla

En Tw: @Maiarenas_