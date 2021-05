Paro Nacional: Plazas de mercado en el Caribe, ya reportan alzas

En las principales plazas de mercado del Caribe colombiano aunque todavía no hay desabastecimiento por el paro nacional, ya varios productos, principalmente las verduras y frutas, presentan incremento de hasta un 50 por ciento.



En Granabasto, principal centro de acopio de la región, Leonardo Mulford, Gerente comercial, dijo que frutas y verduras que eran esperadas desde el lunes en Barranquilla no llegaron procedentes de Cali, debido a los bloqueos en las vías.



Mulfod destacó que productos como Pimentón, Pepino, Granadillas y Guayaba amanecieron este martes con un aumento del 15 por ciento en sus precios.



(También: Puerto de Santa Marta anuncia compra de vacunas para combatir el covid)

Mientras que en el Mercado público de Santa Marta, ya se comenzaron a sentir las alzas. Un bulto de papa pasó de costar 70 mil pesos a 140 mil, la cebolla de 100 mil a 190 mil pesos.



Los comerciantes manifestaron que aunque han tenido acceso a todos los productos, estos llegan a precios elevados y existe la posibilidad de que si se extienden las protestas en el país, se genere un desabastecimiento general.

Lo único que aumentó antes días previos a las manifestaciones, fue la carne. FACEBOOK

TWITTER

En Sincelejo, el mercado público no presenta desabastecimiento de productos en ninguna de sus dependencias, de acuerdo con las informaciones entregadas por el administrador, Billiardo Paternina.



(Lea:Entre cultivos de yuca, estudiantes buscan conexión de internet)



Aseguró que por lo pronto no se registra aumento en la canasta familiar y que tenían una pequeña dificultad con los productos que llegan desde Bolívar, ya que los camiones estaban llegando atrasados.



Así mismo en Valledupar, el impacto de los precios en la economía y canasta familiar aún no se ha sentido.



La razón obedece, a que muchos comerciantes hicieron sus pedidos con varias semanas anticipadas a las recientes protestas.



Sin embargo, se avecina un leve incremento durante los próximos días, especialmente en algunos productos que llegan desde el interior del país, como: papa, aguacate, zanahoria, guanábana, manzana, uva, pera, entre otros.



“De momento se mantiene todo en el mismo precio. Lo único que aumentó antes días previos a las manifestaciones, fue la carne. El resto se mantiene estable”, aseguró Tony Pinto, gerente del mercado público de Valledupar.

REDACCIÓN EL TIEMPO CARIBE

Lea más noticias de Colombia

-Gremio de camioneros protesta en Bogotá; hay bloqueos en Cundinamarca



-Destrozos en comercio y Transcaribe dejan protestas en Cartagena