Plantón por detenciones ilegales y desapariciones en Barranquilla

Decenas de manifestantes comenzaron a reunirse esta mañana en la carrera 45 con Paseo Bolívar, justo frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación. Allí llevan a cabo un plantón con el que protestan de manera pacífica por las víctimas de detenciones ilegales y desapariciones.

Hoy en el Paseo Bolivar, manifestantes se pronuncian contra las desapariciones y otros hechos de violencia en Colombia. #ParoNacional31M #Colombia pic.twitter.com/Jkabd1TIe0 — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) May 31, 2021

Hemos estado frente a la Alcaldía de Barranquilla desde el primero de mayo, esperando que el alcalde nos atienda personalmente como delegación de Derechos Humanos FACEBOOK

"Desplazados, víctimas en general y colombianos de a pie estamos protestando por las desapariciones. Es increíble que esta situación se esté presentando en todo el país y el Ministro de Defensa diga que las muertes son aisladas a la protestas sociales, que aquí no pasa nada", expresó Luis Alberto Bueno, presidente de la UTC en el Caribe.



Con fotografías de ciudadanos desaparecidos, los manifestantes armaron a cielo abierto una galería que llama la atención de muchos transeúntes, algunos de los cuales se han unido a la protesta.



También emiten consignas contra los casos de abuso policial registrados durante el Pario Nacional y denuncian no haber encontrado respaldo a sus procesos en Fiscalía, Defensoría del Pueblo ni en ninguna otra institución del Estado.



"Hemos estado frente a la Alcaldía de Barranquilla desde el primero de mayo esperando que el alcalde nos atienda personalmente como delegación de Derechos Humanos, y no nos ha atendido, pero sí se fue a Bogotá a ofrecerse como garante de las negociaciones", agregó Bueno, procedente de Norte de Santander.

