Amenazan en Barranquilla a ciudadanos que opinan del Paro en redes 

Un cartel difundido a través de redes sociales tiene en estado de alerta a buena parte de la ciudadanía barranquillera desde la noche del viernes. En el mencionado aviso aparecen 26 personas y organizaciones señaladas como culpables de estar “destruyendo a Barranquilla” y se invita al ataque con la frase: “vandalicemos sus casas”.

Ahora nos amenazan. La situación en #Barranquilla es gravísima en materia de Derechos Humanos. pic.twitter.com/7JBddqLDkS — Andrea Dávila Claro (@AndreaDavilacla) May 15, 2021

Buena parte de quienes figuran en el anuncio se han caracterizado por sus posturas críticas frente a la situación que se vive en Barranquilla y el resto de Colombia, con relación al Paro Nacional y las medidas tomadas por el Gobierno.



Un agravante es que en la parte baja de la publicación, figura el mensaje: “Involucrados profesores de Universidad del Norte”.



Al respecto, el centro de estudios emitió un comunicado por medio de su cuenta de Twitter.

Respetamos nuestras libertades, rechazamos la violencia. La universidad somos todos. pic.twitter.com/1PVAO4MBmc — Universidad del Norte (@UninorteCO) May 15, 2021

Los afectados

“Me entristece reconocer que no me sorprende. Por un lado, la ausencia casi absoluta de respeto a la divergencia conceptual es una de las malas características que nos identifican como sociedad, y más en la local, donde un discurso homogéneo nos ha intentado hipnotizar desde hace décadas, y se nota que casi lo ha logrado”, expresó Alfredo Sabbagh, uno de los expuestos en la publicación digital.



Sabbagh, quien es periodista, docente de la Universidad del Norte y reconocido por su trayectoria en la producción audiovisual, agregó que “por otro lado, la jungla cruel de las redes sociales se presta como escenario propicio para el cobarde canalla que prefiere esconderse antes de debatir”.

“Estas cosas no me sorprenden en una ciudad en la que abiertamente se me dice que estoy vetado en algunos medios de comunicación o en algunas entidades por pensar entre comillas diferente. Esta situación debe dar pie a que seamos conscientes de nuestro papel como ciudadanos”, aseguró Johnny Insignares, comunicador y empresario que se destaca al frente del colectivo creativo Todomono.



“Quienes me conocen saben que en 15 años que llevo trabajando lo único que hecho es pensar, anhelar, querer, repensar la ciudad y eso hay gente a la que no le gusta. Esto en últimas debe darnos más ganas de trabajar por una mejor Barranquilla, que la merecemos realmente”, concluyó.



Hasta el momento la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el tema.



Por su parte, varios de los amenazados confirmaron a EL TIEMPO que en las próximas horas tendrán una reunión con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en busca de definir qué camino seguir a nivel jurídico.

