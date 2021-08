Así avanza el paro de Transmetro en Barranquilla y su área metropolitana

“Hace falta el servicio, en últimas nosotros somos los que resultamos jodidos”, dice Luis Alfonso Charris, quien este martes debió llegar a su lugar de trabajo, una tienda en el norte de Barranquilla, en mototaxi, ante el paro de la empresa Transmetro.



Al igual que Charris, que desconocía la noticia, muchas personas llegaron hasta las estaciones del sistema y se encontraron que no había servicio.



"Es muy duro, porque toca salir a buscar en que moverse", agrega Charris, que no oculta su molestia por la situación.(También: Torturas entre detenidos al interior de una estación de Policía de Soledad)

El transporte colectivo, taxis y mototaxis, han sido la solución para muchas personas, que como Charris, madrugan para llegar al trabajo. Otros han salido en bicicleta para movilizarse.



El paro de Transmetro parece que se extenderá, dada la negativa del sector financiero de liberar los recursos de la tarifa pignorados a los créditos adquiridos por los concesionarios de operación.

Este es el panorama que se registra en las estaciones de Transmetro. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

A primeras horas de la mañana, en algunos puntos de Barranquilla y Soledad se registraron aglomeraciones de personas, debido a la demora de las rutas de buses que se dispuso como plan para atender la situación.



En estos momentos la situación parece normalizada. Siguen las quejas de algunos usuarios que reclaman el servicio de Transmetro, como Charris quien asegura que es bueno y económico.



"Hoy me tocó pagar una moto para que me trajera y eso no lo puedo hacer todos los días" , agregó el hombre.

Plan de contingencia

Como plan de contingencia, el Área Metropolitana de Barranquilla ordenó la habilitación de rutas temporales al transporte público colectivo (TPC), para atender a unos 65 mil pasajeros que utilizan el sistema.



Se trata de un permiso especial y transitorio que fue concedido a las empresas La Carolina, Sobusa y Coochofal, que cubrirán la demanda insatisfecha por la suspensión del sistema, este martes.



Los buses del TPC dispondrán de las troncales de Transmetro para prestar este servicio esencial a los usuarios por el carril de Murillo y Olaya Herrera en sentido Soledad-Barranquilla y viceversa.

