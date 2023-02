Varias ciudades del país, especialmente Bogotá, viven este miércoles 22 de febrero una jornada de protestas por parte de los taxistas, quienes se manifiestan contra el incremento en el precio de la gasolina y la regulación de aplicaciones de movilidad como Uber, Cabify o DiDi.



A pesar de la mesa de diálogo que se instaló en la tarde de este martes entre los líderes del gremio y el Gobierno, en cabeza del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, esta solo duró 20 minutos y no se pudo revertir el llamado a la movilización convocada.



(Lea también: Paro de taxistas en Bogotá: arranca plan tortuga en tres zonas).

Sin embargo, no todos los taxistas están de acuerdo con esta manifestación y por eso decidieron no sumarse a la jornada, como es el caso de Barranquilla, donde actualmente se celebra el Carnaval.



Orlinson Villa, presidente de Sinditax, explicó al medio local El Heraldo las razones por las que no se sumaron: "Decidimos no apoyar este paro porque creemos que tiene influencia política y no participamos en paros políticos. Como sindicato enviamos al alcalde y al director del Área Metropolitana de Barranquilla una solicitud tanto escrita como verbal para dialogar".



No obstante, el gremio de taxistas de Barranquilla dejó claro que apoya las peticiones de sus colegas en el resto del país, especialmente la que pide medidas para enfrentar "la ilegalidad de las plataformas para vehículos particulares".



(Puede leer: Paro de taxistas: ojo a los puntos donde habrá concentraciones en su ciudad).



“No creo necesario hacerles perder un día de trabajo a los taxistas cuando está siendo muy productiva la movilidad en la ciudad durante estas fechas. No obstante, considero que hay que atacar de una manera decisiva y frontal a esa ilegalidad del transporte por vehículos particulares que es el veneno que está quebrando el servicio de taxi en todo el territorio colombiano”, dijo Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, a El Heraldo.



Mientras tanto, el paro de taxistas se lleva a cabo este miércoles en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Pereira, entre otras.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias de Colombia