Paro: bloqueos le pasan la cuenta a la zona portuaria de Barranquilla

Como si no tuvieran suficiente con los problemas de calado, ahora el gremio portuario de Barranquilla afronta una dura crisis generada por los bloqueos en las principales vías del país, a consecuencia del paro nacional. La situación ya comenzó a pasarle la cuenta.



El reporte que entrega Asoportuaria es que diariamente las terminales de Barranquilla dejan de exportar unas 9.000 mil toneladas de carga, que representan 1,8 millones de dólares.



Esta situación está dejando perdidas de no menos de 90 mil dólares diarios, que ya suman en lo que va corrido del mes de mayo unos dos millones de dólares.



(También: Desde Barranquilla proponen a Congreso descuento de multas de tránsito)

Un ejemplo contundente, explica el director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, se ve en las exportaciones de Coque, combustible derivado del carbón, que en más de un 70 por ciento se realizan a través de las terminales ubicadas en la Zona Portuaria de Barranquilla (ZPB).



Este año, en promedio, se recibían 300 tractomulas diarias, procedentes de Cundinamarca, Boyacá y los santanderes, las cuales traían el producto a las distintas terminales portuarias de esta capital.

Facebook Twitter Linkedin

El paro del pasado miércoles 18 de mayo generó un trancón en la en la entrada y salida de Barranquilla, por los bloqueos de los manifestantes. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Luego estas mulas regresaban al interior del país transportando granel limpio (maíz, soya, trigo), acero, hierro, fertilizantes, cemento, entre otros productos”, señaló Ariza.



(Lea: Piden policía aduanera para golpear contrabando en costas de Córdoba)



La ZPT, conformada por ocho terminales, sin incluir la Sociedad Portuaria de Palermo, ubicada en el costado oriental, en el departamento del Magdalena, mueve el siete por ciento de la carga del país.



Pero si se tiene en cuenta solo los puertos de servicio públicos, es decir obviando los puertos privados que mueven carbón e hidrocarburos, la participación es del 24 por ciento.

La economía alrededor del puerto

Este flujo entre importaciones y exportaciones permite que haya fletes de compensación y mantiene el abastecimiento en las distintas zonas del país, a unos costos razonables.



A esto se suma toda la economía que genera el transporte de carga que va desde el tanqueo de gasolina o gas natural, lavado de los vehículos, pago de peajes, compra de repuestos, hasta el descanso y alimentación de los conductores en hoteles y restaurantes, ubicados en los pueblos sobre las vías que recorren. Solo el caso del Coque se estima en 550 millones de pesos diarios que dejan de pagar en peajes.

De no normalizarse los flujos de cargas en el retiro de mercancías de los puertos podríamos estar en una situación en donde no se puedan recibir más mercancías, FACEBOOK

TWITTER

Desde que iniciaron las protestas y debido a los bloqueos, el promedio de camiones llegando a la ciudad se ha disminuido en un 90 por ciento, recibiendo a duras penas y en el mejor de los casos unas 25 tractomulas diarias.



Esto representa que diariamente se dejan de exportar cerca de 2.050.000 de dólares en Coque, los cuales también representan impuestos y regalías que dejan de llegar a las regiones.



“Más grave aún es el efecto que ocasiona al no haber camiones para retirar los productos de los puertos que van hacia el interior del país. De no normalizarse los flujos de cargas en el retiro de mercancías de los puertos podríamos estar en una situación en donde no se puedan recibir más mercancías, ocasionando un desabastecimiento general", dice Ariza.



Un caso muy sensible es el del maíz o el de los fertilizantes, agrega Ariza, necesarios para garantizar la alimentación de todos los colombianos. Toda la industria agrícola, avícola y ganadera depende de estos insumos para garantizar la productividad y bienestar de sus cultivos y de sus crías.



“Solo los fletes terrestres entre el centro del país y las costas, han incrementado en un 40 por ciento, debido precisamente a la escasez de vehículos”, subraya el dirigente gremial.

Siguen los problemas de profundidad

Cabe recordar que el canal del acceso del río Magdalena a la ZPB ha presentado problemas de sedimentación, lo que ha obligado desviar embarcaciones a puertos vecinos, como la registrada esta semana de un buque que traía acero y fue enviado hacia Cartagena.

Facebook Twitter Linkedin

El sector portuario sigue afectado por los problemas del dragado en el canal de acceso. Foto: Tomada de las redes sociales

La embarcación necesitaba un calado de 9,8 metros y la profundidad que el reporte era de 9,5 metros, pese al dragado que se hizo de manera urgente la semana pasada.



La situación encarece en 20 o 30 dólares por tonelada la carga, lo que le resta competitividad a las terminales locales y afecta el comercio internacional del país.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En TW: @leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia

-‘Las EPS tienen quebrada la salud’, Personera Distrital de Cartagena



-Empresas del norte del Cauca estarían a punto de cerrar sus puertas



-Alcaldía reduce aportes para matrículas en Unimagdalena