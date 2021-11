Tutela reconoce que pareja homosexual fue discriminada en centro comercial

El Juzgado Primero Civil de Soledad falló a favor de una pareja homosexual que denunció haber sido discriminada en septiembre pasado por parte del Centro

Comercial Nuestro Atlántico y Vipers, la empresa de seguridad privada que presta su servicio allí.



(Le puede interesar: 'Hay discriminación reiterada a personas LGBTI en espacios públicos')



Según la denuncia, Esteban Gallardo y su novio fueron interceptados el 9 de septiembre por vigilantes de esa empresa de seguridad cuando se encontraban sentados en los muebles de un local donde se venden picadas de mango.



(Siga leyendo: Preocupación en Atlántico por actos violentos contra comunidad LGBTI)

Al día siguiente, contó Gallardo -representado por el equipo jurídico de la organización Caribe Afirmativo-, estaban esperando para entrar a cine y decidieron ir primero a comprar una de esas picadas. Dice la denuncia que en ese momento, un vigilante de Vipers, sin mediar palabras, les solicitó que se retiraran del centro comercial bajo el argumento de que "las muestras de afecto y/o cariño estaban prohibidas".



La pareja señaló, además, que durante los hechos una pareja heterosexual estaba cerca y a esta la vigilancia no le dijo nada.



(Le sugerimos: ¿Cómo inició el movimiento político por los derechos LGBT?)



Esteban y su novio interpelaron al vigilante, cuestionando si su actuar se debía al prejuicio contra su orientación sexual. Según la denuncia, después de esto, el personal de seguridad se alteró, los empujaron y les dijeron frases ofensivas.



En un comunicado, Esteban asegura que esta no era la primera vez que sufrían un tipo de discriminación en las instalaciones de ese centro comercial. Dice que el pasado 25 de agosto, mientras compartía con su novio, un trabajador de la misma empresa de vigilancia los obligó a retirarse del establecimiento bajo el argumento de que "las personas se sienten incómodas con su presencia y sus actos".



(Vea también: Jóvenes de comunidad LGBTI, expulsados de hotel por abrazarse)



Este miércoles se conoció que el Juzgado Primero Civil de Soledad reconoció que fueron vulnerados los derechos de la pareja a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación.



El juzgado ordenó que el centro comercial Nuestro Atlántico y la empresa de seguridad privada Vipers, "en adelante, se abstengan de realizar actos como los narrados en esta acción y adopten mecanismos efectivos y eficaces para manejar situaciones por discriminación sexual o de cualquier otra índole que se llegasen a presentar

en el futuro".



De igual forma, "que adopten las medidas adecuadas y necesarias para evitar que sus empleados vuelvan a cometer actos de discriminación a causa de la orientación sexual de las personas".



(Le recomendamos: ¿Qué países del mundo permiten el matrimonio igualitario?)



Caribe Afirmativo les ha dado acompañamiento jurídico y atención psicosocial a las personas afectadas.



Desde esa organización señalan que "existe un patrón de discriminación y violencias en espacios públicos y de manera particular en los centros comerciales, ya que estos hechos se han presentando de forma reiterativa".



El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha registrado en lo que va de este año tres casos de discriminación a parejas homosexuales y dos corresponden a actos de discriminación por la orientación sexual en este tipo de establecimientos.



(Lea también: Autigénero: 'mi género está increíblemente influenciado por ser autista')



Cabe recordar que en abril de este año la Corte Constitucional, al estudiar una tutela, advirtió que existe un patrón de discriminación que tiene como objeto a las personas del mismo sexo que realizan manifestaciones públicas de afecto en espacios públicos y semipúblicos.



Esto demuestra, a juicio del alto tribunal, la invisibilización que sufren las personas LGBTI en dichos lugares.



Ese pronunciamiento se dio al conceder la tutela T-068-21 de una pareja de mujeres lesbianas que fueron recriminadas por parte de una guarda de seguridad, en un centro comercial de Barranquilla, por realizar manifestaciones públicas de afecto al interior de sus instalaciones.