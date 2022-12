Tras la balacera del lunes en horas de la tarde, en la que resultó muerto Mateo Mejía Molina, uno de los presuntos atracadores de una tienda de relojes, ubicada en la carrera 43 con calle 76B, Yuneisy Rico Ávila, pareja sentimental y madre de su hijo, le dedicó un desgarrador mensajes en sus redes sociales.



La mujer le hizo un reclamo póstumo a 'Mateito', acompañado de una fotografía en la que aparece el hombre y su hijo menor de edad.

La foto iba acompañada de un mensaje desgarrador. Foto: Cortesía

"Hay mateo por que no cogiste concejos por que no pensaste en nuestro hijo como lo decía muchas veces ahora quien va a darle frente a thiago que le diré cuando me pregunté por ti porque tu mateo muchas veces te dije cambia mateo cambia no me escuchaste ahora mi hijo se quedo sin ti (sic)".



Mejía Molina fue abatido por la Policía cuando huía en compañía de otros delincuentes del lugar donde minutos antes habían cometido el hurto.



Las autoridades indicaron que tenía dos anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y hurto calificado.



El pasado 11 de diciembre, el occiso publicó una foto en la que se ve una bolsa con unos fajos de billetes y un mensaje textual que decía: "Pronto no dejaré de zonyar (sic)".