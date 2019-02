Pareja capturada por masacre en Barranquilla se encuentra en la URI 

Luis Alberto Orozco Castillo y su compañera sentimental Bleidis Yoselin Meza Salas fueron traídos a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla (URI), luego de ser capturados a las 5 de la mañana de este viernes en una isla cercana al municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar y en límites con el Atlántico.

Al llegar a la URI fuertemente escoltados por policías, Orozco mencionó que fueron contactados y obligados por los vecinos de la familia para perpetuar la masacre pero al final no le pagaron lo que acordaron por llevar a cabo el hecho de sangre, lo cual los motivo a prender la huida. Su compañera sentimental en repetidas ocasiones mencionaba que no dijera nada.



Las autoridades los sindican de ser los autores de la masacre ocurrida el pasado 2 de febrero en la finca 'El Gran Chaparral', ubicada entre los barrios Villa del Rosario y Las Terrazas, en el noroccidente de Barranquilla.



Las victimas de este hecho fueron 5 personas adultas: Jaime Enrique Herrán Oviedo, de 75 años; su esposa Betsaida Del Carmen Acevedo Espinosa, la hermana de esta Griselda del Carmen, y la prima de ambas Sandra Milena Ricardo Montes.



El cuerpo de investigación de la Policía adelantan el trabajo para identificar si los capturados actuaron solos o en complicidad con otros sujetos, ante la versión que Luis mencionó antes de su ingreso a la URI.



En donde asegura que ellos no los matararon, solo amarraron a las victimas para que tres hombres aramados los ejecutaron.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

@Jorgedelahoz2