Barranquilla, destacada por tasa de disponibilidad en sector industria

Una dinámica positiva tuvo el sector de las industrias de Barranquilla, en lo referente a la tasa de disponibilidad durante el primer trimestre de 2021, la cual fue analizada por la compañía de servicios inmobiliarios corporativos, Colliers International Colombia.

De acuerdo con el director de Inteligencia de Mercados e Innovación, Felipe Becerra, esa tasa de disponibilidad se construye cuando se toman los espacios disponibles que se encuentran en los edificios y se dividen por la cantidad de metros cuadrados que suma el edificio.



Es decir, los espacios ocupados y disponibles. Cuando se hace esa relación entre oferta e inventario, arroja la tasa de disponibilidad, que se toma como referente comparable para poderlo evidenciar con otras ciudades.



En ese sentido, Colliers International analizó el comportamiento de tres sectores: oficinas, retail (centros comerciales) e industrial. Y precisamente fue este último el que arrojó, en términos generales, los mejores resultados que dejaron bien parada a la ciudad.



Mientras que la tasa de disponibilidad de este segmento en el primer semestre de 2020 era de 11,7 por ciento, en el mismo periodo del presente año es del 6,5 por ciento.



“En el segmento industrial, cuando hablamos de una tasa de disponibilidad saludable podemos estar hablando de un 10 a un 15 por ciento, porque los espacios son mucho más amplios. Puedes encontrar una bodega de 6 mil metros cuadrados, diferente de un local desde 50 mil metros cuadrados”, explicó Becerra.

Según estas cifras, Barranquilla es la ciudad con la tasa de disponibilidad más baja, seguida por Cali, Medellín y Bogotá.



Estos resultados se obtienen en medio de la coyuntura de la pandemia del covid-19, en el que el e-commerce tuvo un auge desde el año pasado, debido a la dinamización de consumos hacia medios digitales.



“Esto generó una dinámica de demanda ejecutada mucho mayor que los otros segmentos. Para el caso de Barranquilla, registramos en el primer trimestre del año una ocupación de espacios cercanos a 68 mil metros cuadrados. Esto comparado con el primer trimestre de 2020 es un crecimiento de 76 mil metros cuadrados”, indicó el director.



Sin embargo, Becerra destacó que el e-commerce no fue el único jugador importante para la industria, sino que entran otros como las zonas francas y el comercio internacional.



“Destacando también la iniciativa por parte de los entes gubernamentales locales, como la Cámara de Comercio de Barranquilla, que está fomentando la importación y exportación de servicios”, sostuvo.

Los centros comerciales (sector retail) dependen de la reactivación y vacunación para recuperarse en tasa de disponibilidad. Foto: Archivo/EL TIEMPO

El sector de las oficinas

En el sector de las oficinas, Colliers International Colombia indica en su informe que este cerró el primer trimestre de 2021 con una disminución del 10 por ciento, que se traduce en una reducción de 300 puntos básicos en la tasa de disponibilidad, si se compara con el mismo periodo de 2020.



En este caso, la tasa de disponibilidad no era saludable, pero ya venía con tendencia a la baja en ese entonces, cuando registró 24,5 por ciento. Sobre esto, Becerra resaltó que no se debe concentrar en la tasa, sino en la tendencia.



“Barranquilla ha mostrado un crecimiento importante con empresas, sobretodo edificios y call centers, por una mayor competitividad a menor precio por mano de obra, que ha hecho que se ocupen espacios de oficinas por estos jugadores”, dijo.



Adicionalmente, la oferta en metros cuadrados tuvo una disminución del nueve por ciento, pero en términos de tasa de disponibilidad disminuyó en tres puntos porcentuales. Y hace tres años estaba la tasa estaba en 30 por ciento.

Segmento de retail

Finalmente, en el segmento de retail, que tiene en cuenta los espacios de centros comerciales, el panorama es distinto a los otros dos anteriores. Toda vez que la tasa de disponibilidad en el primer trimestre de 2021 se incrementó al 6,9 por ciento.



Aun así, Barranquilla se encuentra por debajo de la media nacional (8,1 por ciento) y de Bogotá (8,5 por ciento) y Cali. Mientras que en el primer trimestre de 2020, periodo en el que no se había identificado aún el primer caso de covid-19, estaba en 5,3 por ciento.



Aunque, de acuerdo con Becerra, la tasa saludable en el segmento de retail es de niveles entre el tres y el cinco por ciento.



“Aun cuando la tasa de disponibilidad está en casi el 7 por ciento, no es una tasa que alarme, porque no está muy lejos de una tasa de disponibilidad saludable. Esto se tradujo en que se liberaron espacios cercanos a 3 mil metros cuadrados durante el primer trimestre”, sostuvo.



Ante este panorama, Colliers International Colombia concluyó que visionan que va a haber una recuperación más acelerada en comparación con otros segmentos, apoyados en la vacunación y mejora del aspecto sanitario, generando que el tráfico hacia centros comerciales sea inminente.

