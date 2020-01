'Mi hija no se suicidó': padre de menor muerta en la Uniatlántico

A las 7 y 50 de la mañana del pasado 18 de diciembre Roberto Ortega recibió una llamada a su teléfono móvil. Arribaba, como de costumbre, a su oficina ubicada en el norte de Barranquilla cuando de voz de una amiga tuvo que enterarse de que su hija, de 17 años, había sido encontrada sobre un charco de sangre en la sede centro de la Universidad del Atlántico y que acababa de haber sido declarada como muerta por los médicos de la Clínica San Diego.

Desde ese momento todo se tornó como en cámara lenta para Ortega, quien tuvo que llegar a su trabajo para poder estabilizarse emocionalmente antes de hacerle frente a la devastadora noticia. Las ganas de conocer lo sucedido, de encontrar respuestas a preguntas que retumban todo el tiempo en su cabeza lo han llevado a recopilar información que considera crucial para descartar, por lo menos, que su "niña", como no deja de llamarla, tomó la decisión de quitarse la vida.



"Necesito saber qué pasó ese día y más nada. No es como dicen que se suicidó pues conozco a mi hija con corazón de padre y sé que ella no se habría suicidado", manifestó Ortega tajantemente para luego enfatizar en lo importante que resulta para él determinar que su hija comenzó a mostrar un interés desmedido en lo concerniente a marchas, paro nacional y la situación de su universidad, coincidencialmente cuando esta la manifestó que había iniciado un noviazgo con un joven de 24 años.



"A este muchacho nunca lo conocí y ahora que ella está muerta mucho menos", insistió.



Recordó que el 1 de diciembre su hija le manifestó que se iba de su casa directa a la toma de la Universidad del Atlántico. Asimismo sigue sorprendido por el poder que tienen los 'tomistas' de esa alma mater y de la falta de garantías para la población civil cuando estas manifestaciones se presentan. A Ortega le parece increíble que el 5 de diciembre se dirigió a la sede norte de la universidad, creyendo que su hija estaba allá, y no pudo ingresar al campus porque unos muchachos que se encargaban de la seguridad de la 'toma' no se lo permitieron.



Ya a esas alturas estaba convencido de que por más ideales que tuviera la joven esta era apenas una menor y no tenía por qué estar en ese ambiente.



"Fui al Bienestar a una inspección y nadie pudo ayudarme, entonces opté por escribirle y tratar de persuadirla", reiteró.



El padre asegura que en medio de los contactos que alcanzó a hacer con la menor a través del chat de Wathsapp se dio cuenta de que esta cada vez tenía menos ganas de seguir en ese ambiente e incluso ya le había prometido que el 24 de diciembre pasaría Navidad con la familia en su casa en el barrio el Hipódromo de Soledad, Atlántico.



"Es de suma importancia que la Fiscalía averigüe por qué mi hija escribe a una amiga a la 1:40 de la madrugada antes de morir la frase: estoy emputada. Me pregunto, qué le habría pasado, qué tipo de inconveniente tuvo o qué situación se le presentó", dijo.



Nada ni nadie le quita la idea a Ortega de que alguno de los entrevistados por la Fiscalía no haya visto ni escuchado nada, sobretodo porque estos muchachos estaban conviviendo en una especie de campamento que instalaron en el campus de la universidad.

Estuvo en la escena

Roberto Ortega, ávido de respuestas a sus preguntas, se dirigió a la escena donde se informó que fue encontrado el cuerpo de la menor sobre un charco de sangre, el pasado 18 de diciembre.



Sostiene que por su trabajo se ha familiarizado con el sector de la salud y de acuerdo a lo que vio en el lugar no le cuadra que su hija se haya solo golpeado la cabeza como se ha dicho en los reportes de Medicina Legal.



"Vi donde fue la posible caída, cómo era la posible escena y no me cabe duda de que a mi hija la mataron o fue un accidente tras una pelea o algo así. Si ella se cae del segundo piso tuviera otras marcas en el cuerpo porque el ser humano. por instinto siempre intenta meter un brazo o algo. No puedo entender que ella cae y solo se pega en la cabeza y ya. A mi hija la pusieron en esa escena, pero falta más investigación", explicó.



En ese sentido, la Fiscalía asegura que sigue intentando avanzar en la investigación y para ello solicitó que se haga la autopsia sicológica, el análisis de la información del celular de la menor y la reconstrucción de la escena. En paralelo se esperan los resultados oficiales de la necropsia y que aparezca algún testigo que entregue información que permita establecer que ocurrió con la menor, cuya muerte, sigue siendo un misterio.



"Solo nos dicen que murió por un golpe cráneo encefálico por altura y ya, no nos dicen más nada. Pudo ser un accidente, pudo ocurrir una pelea con alguien y terminó cayendo y eso tiene que establecerse", concluyó el padre.



La Fiscalía insiste en que es vital que la madre de la menor acceda a las entrevistas de la autopsia sicológica, que se hace para entender el estado emocional de una persona a raíz de información que se recopile de sus más allegados. Karen Villa, la madre, manifestó recientemente que no está dispuesta a acceder a la prueba hasta tanto no le entreguen los resultados oficiales de la necropsia, los cuales podría tardar más de dos meses. También se ha desmentido que haya habido cambio de fiscal.

