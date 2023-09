Momentos de angustia vivieron estudiantes y docentes del colegio Sarid Arteta de Vásquez, ubicado en el barrio el Carmen, surocidente de Barranquilla.



Hacia las 6: 30 de la mañana, cuando apenas la comunidad estudiantil ingresaba a las instalaciones del plantel, un hombre, en compañía de su esposa, irrumpieron buscando a un estudiante que supuestamente había agredido a su hija, pero estos iban armados.

Atentos: se conocen más detalles de lo ocurrido esta mañana en el colegio distrital Sarid Arteta de Vásquez, cuando un padre de familia entró armado a la institución.

De acuerdo con testigos, en su recorrido amenazaron a los estudiantes y hasta al vigilante del colegio.



"Estamos muy sorprendidos por esto que pasó. En nuestra institución nunca había pasado algo así. Entonces, queremos que nos ayuden con las entidades pertinentes a ayudar a salvaguardar la vida, la seguridad, primero que todo, de nuestros infantes, de nuestros niños, y de nosotros también como docentes encargados de esta institución, de nuestra labor diaria", dijo una docente del plantel educativo en diálogo con Atlántico en Noticias.



Agregó que "¿cómo es posible que a nuestro colegio se meta un papá y a ponerle el revólver a los estudiantes y asustarnos?".



La docente pidió también la intervención inmediata de las autoridades pertinentes.



"Hoy queremos hacerle un llamado muy respetuosamente a la Secretaría de Educación que nos colabore, que nos intervenga aquí al colegio y a la Policía para que venga y nos ayude a mirar qué sucede con esta convivencia de estos niños. Necesitamos un apoyo incondicional ahora mismo", aseveró.



Se conoció que el joven al que buscaba el padre no asistió a clases hoy.

Establecimiento educativo donde una pareja llegó e intimido con armas de fuego a estudiantes y docentes. Foto: Redes sociales colegio Sarid Arteta

¿Qué dice la Policía?

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del coronel César Sarabia, subcomandante de la institución, confirmó que el caso ya está en manos de las autoridades luego que se recibiera la llamada a través del CAD.



“Nos reportan una riña en el colegio Sarid Arteta. Nuestro cuadrante de Policía de vigilancia llega donde la comunidad anuncia de que se había presentado el caso de una persona adulta amenazante con un arma de fuego. De inmediato se dispuso del equipo de investigación de Policía Judicial y se encuentra en coordinación pues para restablecer y aclarar esta situación", indicó.



El alto oficial afirmó que "se está en este proceso de investigación. De acuerdo con la comunidad, al parecer, se trató de una amenaza a algún estudiante de colegio, pero hasta ahora se va a verificar”.

