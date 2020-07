Paciente que se quejó de negligencia médica murió en UCI por covid

Un paciente que grabó un video con su celular, en el cual manifestó que el personal médico de la clínica La Misericordia era negligente para tratarlo, falleció el miércoles de esta semana. Al centro de salud llegó el 26 de junio tras dar positivo por covid-19, trasladado por Sura, EPS de la cual era usuario.



“No entiendo por qué me han quitado el oxígeno”, pronunció con dificultad Rodolfo Enrique Rodríguez Bonifacio, de 56 años, quien trabajaba como guardia de seguridad.

“Mi papá no recibió la atención adecuada debido a que lo dejaron más de un día sin oxígeno, esto según conversación sostenida vía telefónica con mi papá. De igual manera cuando ingresó a la UCI Intermedia no recibió acompañamiento por parte del personal de salud. Esto es sustentado en el video enviado por mi papá vía al teléfono de mi madre”, explicó Leonardo Rodríguez, hijo del fallecido.



El 5 de julio fue trasladado a UCI. Así lo asegura la familia, tras recibir un anuncio del paciente, y añadiendo que la notificación de la clínica La Misericordia solo apareció el día 8.



Las situaciones que al parecer incidieron en el deceso de Rodolfo Rodríguez, fueron expresadas en redes sociales por su hijo Leonardo.

La familia de Rodolfo Rodríguez Bonifacio sigue esperando una investigación de parte de las autoridades. Aseguran que hubo negligencia médica en caso de #COVIDー19 pic.twitter.com/lt4F1gnIQN — Wilhelm Garavito (@wilhelm656) July 17, 2020

Entre las versiones esporádicas del paciente y las eventuales llamadas de la clínica, pasaron los días y lo único indiscutible fue la gravedad en la que entró Rodríguez.



“El 14 de julio recibí una llamada por parte del médico, quien me dijo que fuera pronto a la clínica para autorizar la realización de una diálisis a mi padre. Cuando llegué allá nadie tenía conocimiento de la autorización y cuando por fin pude ingresar, una jefe me puso a firmar un conocimiento, pero nadie me explicó cómo era el procedimiento que iban a realizar", añadió el hijo.

La familia de Rodolfo Rodríguez Bonifacio, reclama frente a inconsistencias en la clínics La Misericordia. pic.twitter.com/4MWForNUpf — Wilhelm Garavito (@wilhelm656) July 17, 2020

Y de repente el hecho fatal ocurrió, Rodolfo Rodríguez Bonifacio murió, dejando entre sus familiares más interrogantes que claridad sobre sus últimos instantes.



"Sostuvimos una reunión con el director médico de la Clínica Misericordia Internacional pero sinceramente nos sentimos burlados por ellos ya que este solo se limitó a pedir disculpas y decir que iban a iniciar una investigación interna para analizar cada una de nuestras inconformidades", manifestó Leonardo Rodríguez. ​

La respuesta

Por su parte, la dirección médica de la clínica La Misericordia emitió un comunicado de siete puntos, en el que aseguró desconocer la fecha del video en el que se escucha la voz del paciente. "En las instituciones de salud se hacen cambios de flujómetros, que son elementos necesarios para regular las presiones de oxígeno necesario para la atención del paciente. Este cambio no significa que se suspenda el tratamiento", agregó el texto.



La Secretaría de Salud del Distrito no se ha pronunciado sobre el hecho. EL TIEMPO le preguntó al respecto secretario Humberto Mendoza, pero el interrogante no fue respondido.



Los familiares de Rodríguez Bonifacio interpusieron una denuncia pública en la Personería Distrital, que hasta el momento es el único ente de control que se ha referido al tema. ​

Sobre el caso Rodríguez Bonifacio ya existe denuncia ante la Personería. La Secretaría de Salud del Distrito no se ha pronunciado. pic.twitter.com/UfJGHjHrlF — Wilhelm Garavito (@wilhelm656) July 17, 2020

Tragedia familiar

En apenas un mes la familia de Rodolfo Rodríguez Bonifacio perdió a cinco miembros por causa del covid-19. Nidia María Vásquez Escorcia, Waldir Vásquez Escorcia, Víctor Vásquez Escorcia y Orlando Sánchez, fueron los primeros casos fatales. También está confirmado que otros seis miembros han dado positivo en las pruebas de covid. Estos se mantienen alejados, aunque hasta el momento han resultado asintomáticos.

