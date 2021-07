Un paciente de Nueva EPS y su lucha por escuchar

Como un zumbido permanente que no deja hostigarle su oído derecho, que además le dificulta hablar, comer, dormir y, desde luego, escuchar define Filadelfo Galvis el malestar que lo aqueja hace meses.

El hombre, compositor de 67 años, se mantiene a la espera del tratamiento que ordenó el médico especialista que lo atendió, pero no comprende porque la Nueva EPS, de la cual es usuario, asegura que no lo necesita.



“Lo que me diagnosticaron es una tinitis, así se llama. ¡Qué cosa tan complicada!”, asegura Galvis, quien habita junto a su familia una casa del barrio Villa Carla (Soledad).



Galvis explicó que el malestar se fue haciendo progresivo durante los meses de pandemia, debido a que experimentaba en el confinamiento unos niveles de ansiedad, hasta el momento desconocidos.



(Vea: La visita de la ONU a víctimas de Los Montes de María)



“Hubo un momento en el que sentí que debía acudir a consultas particulares y lo hice. Sin temor me gasté los ahorros que tenía, algo así como 5 millones de pesos. El diagnóstico fue bastante claro, después de que me hicieron hasta un examen que se llama microaudiometría”, explicó.

Hubo un momento en el que sentí que debía acudir a consultas particulares y lo hice. Sin temor me gasté los ahorros que tenía FACEBOOK

TWITTER

Posteriormente, el hombre, que se encuentra pensionado hace tres décadas debido a una hernia inguinal, se dirigió a los especialistas a los que tiene acceso como usuario de EPS.



“El doctor Anuar Zafadi me atendió y hace más de un mes emitió una orden en la que indica que necesito un tratamiento condicionado de sonido, exactamente se llama Reve 134. Consiste en estimular la acústica con un dispositivo”, explicó.



Después de la orden médica, Galvis sintió una fuerte emoción, la cual fue efímera, pues en cuestión de días conoció que en el Comité de ayudas auditivas de la Nueva EPS determinó que para su caso bastaba un dispositivo genérico, el cual le permite escuchar actualmente, pero con el cual padece dolores debido a las interferencias.

Facebook Twitter Linkedin

Filadelfo Galvis cuenta con 26 canciones que fueron grabadas. Ahora espera que la lucha por su salud no se extienda. Foto: KRONOS

Galvis y quienes lo ven padecer con todo lo que implica la tinitis, que sigue en aumento, hasta hoy esperan una respuesta satisfactoria de la entidad, sin comprender porque hubo reversa en lo que ordenó un profesional especializado.



Junto a su esposa, una hija y un par de nietos, Galvis espera que la solución a sus dolencias no resulte lejana.



(Lea: La crisis que los indígenas wayú en La Guajira piden llevar ante CIDH)



Su intención no es sufrir con el desgaste de un largo pleito jurídico, a lo cual espera no tener que acudir.



“Ya me han aconsejado que trate por medio de una tutela. Se puede seguramente, pero es triste tener que pelear por lo que ya uno debe tener”, concluyó.

Sobre la enfermedad

Tinitis es el término empleado en la medicina cuando una persona escucha los sonidos que provienen de la parte interior de su cuerpo, en lugar de percibir los sonidos exteriores.



Expertos aseguran que de acuerdo al estado emocional, los pacientes pueden llegar a escuchar silbidos y hasta rugidos. Suele ser causada por daños en las células del oído interno.

WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO

BARRANQUILLA

Más noticias

Paseo de olla en Caldas terminó en tragedia

Plan de educación sexual para llegar a jóvenes de Barranquilla

La despulpadora de frutas de $ 700 millones que se pierde en la maleza