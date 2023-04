El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, volvió a llamar la atención al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que se termine la construcción de un pabellón en la Penitenciaria de El Bosque, que permitiría atender los problemas de hacinamiento en un corto plazo.



Álzate recordó que se trata de una infraestructura construida durante el gobierno del presidente Iván Duque, en donde se invirtieron unos 21 mil millones de pesos, con capacidad para 525 personas. La obra se alcanzó a ejecutar en un 95 por ciento.

“Quedaron pendientes unas obras menores para ponerla al servicio”, dijo el Personero para detallar que se trata de subir la altura de muro perimetral, la construcción de una garita y la dotación.



La importancia de este pabellón, explica Álzate, es que permitiría reducir el problema de hacinamiento carcelario de Barranquilla, al pasar de un 53 a un 13 por ciento.



Barranquilla tiene capacidad instalada para recibir a 1.500 internos y en estos momentos la población carcelaria asciende a 2.300 presos.

Aspecto general de la cárcel Modelo de Barranquilla. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

En la capital del Atlántico hay cuatro centros de reclusión: las cárceles La Modelo, El Bosque y las penitenciarías El Bosque y El Buen Pastor. En las tres primeras hay hacinamiento, en la última aún se maneja la situación de las internas.



Álzate cuenta que ha insistido para que la obra sea terminada, pero sus llamados no han tenido eco en el Gobierno Nacional. “Falta voluntad para terminar este obra”, dijo.

Se trasladó el problema carcelario



La situación de hacinamiento en Barranquilla ya prendió las alarmas, como lo advirtió en su última visita a esta ciudad el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien alertó sobre el hacinamiento en los centros de Detención Transitoria (CDT): estaciones de policía y Comandos de Atención Inmediata (CAI) en Barranquilla.

Miguel Alzate Salcedo, personero de Barranquilla. Foto: Kronos

"Está desbordado y deja en evidencia una deplorable situación de vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que permanecen en estos lugares”, señala en una comunicación la Defensoría.



Sobre este tema el Personero de la capital del Atlántico explicó que la crisis carcelaria se trasladó a estos centros de detención transitoria, como consecuencia de las medidas tomadas durante la pandemia de covid-19, cuando se ordenó no recibir más personas en las cárceles, para controlar eventuales brotes del virus.



“La Policía siguió capturando a personas, que eran envidas a las estaciones o la URI de la Fiscalía, sitios que están diseñados para permanecer instancias cortas. Hoy hay personas que llevan más de un año detenidas allí”, subrayó.



De acuerdo con las estadísticas de la Personería, en esta capital hay 9 centros de reclusión transitorios (estaciones de la Policía, URI de Fiscalía y Las Estrellas) con capacidad para recibir a 252 personas, pero en estos momentos hay 850.



Hay casos como el de la Estación de Policía de San José con capacidad para seis internos, pero en la actualidad el número es de 175; o en El Bosque donde se pasó de 10 a 192 presos. “Estos sitios no tienen la condiciones de seguridad que se requieren”, precisó Álzate.



Lo delicado de esta situación, advierte el Personero, es que estas personas se les viola los derechos humanos, no se realiza el verdadero proceso de resocialización, cuando salen en libertad siguen delinquiendo o algunos lo hacen desde los mismos lugares de retención como ha venido ocurriendo.

