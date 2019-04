La Orquesta Sinfónica del Atlántico se abre paso con las uñas

La experiencia que Andrea Canquis adquirió en su natal Venezuela, cuando por unos cinco años estuvo detrás de proyectos de conformación de orquestas sinfónicas en pueblos de Maracaibo y Caracas, le sirvió a la oboísta, de 27 años, a la hora de ponerse en la tarea de crear una de estas agrupaciones en Barranquilla y el Atlántico.

En 2017, Canquis y su esposo, el contrabajista clásico Fernando Caicedo, a raíz de haberse dado cuenta de que la crisis en el vecino país había incidido en la dinámica de presentaciones y giras de la Sinfónica de Venezuela, a la que ambos pertenecían, deciden radicarse en Barranquilla para probar suerte en el campo en el que se desempeñaron siempre: la música clásica.



Sin embargo, la pareja se encontró con un panorama poco alentador con muy pocos vestigios de las orquestas sinfónicas a las que habían pertenecido y que los llevaron a representar a Venezuela en países como Italia, España, Holanda, Bélgica y Chile, entre otros.



A Canquis, además, le sorprendió que en la capital del Atlántico y el resto del Departamento tampoco hay referencias de alguien que toque el oboe, instrumento por el que se interesó a los 15 años cuando cambió de tajo sus planes de estudiar medicina por la música.



“Llegamos aquí porque mi esposo es venezolano nacionalizado colombiano y toda su familia está aquí, creyendo que por ser Barranquilla una ciudad multicultural, cosmopolita, precursora del Carnaval, íbamos a encontrar un campo laboral para vincularnos de inmediato, pero fue todo lo contrario”, relató Canquis, oriunda de Maracaibo, Venezuela.



Entonces, mientras ambos comenzaban a integrarse con sus colegas, entre ellos estudiantes, docentes y desempleados de cualquiera de los cuatro programas que en la ciudad ofrecen formación musical, optaron por darle forma a su proyecto en esta parte de Colombia.



Fue así como nació la Orquesta Sinfónica del Atlántico, conformada como fundación y que en marzo de 2018 inició con su primer ciclo de presentaciones con más de 40 músicos, de los cuales solo quedan 33 en la actualidad. Cuenta Canquis que los esfuerzos son enormes y las recompensas casi nulas, para empezar, por la falta de un teatro idóneo para que una orquesta de estas características pueda presentarse ante un público.



“Es muy difícil mantener una orquesta de esta magnitud, sobre todo cuando los ensayos deben ser por lo menos tres veces a la semana. La falta de apoyo nos debilita cada día; sin embargo, nos ideamos la manera de hacer, desde marzo a diciembre por lo menos dos conciertos mensuales”, advirtió la oboísta.

La Orquesta SInfónica del Atlántico no tiene un lugar fijo para presentarse por eso a sus integrantes les toca buscar la manera de actuar en otros espacios. Foto: Orquesta Sinfónica del Atlántico

La Orquesta Sinfónica del Atlántico se prepara desde ya para comenzar con su próxima temporada que debió iniciar el pasado mes de marzo; sin embargo, la falta de recursos obligó a posponer la fecha de inicio.



Canquis reiteró que les tocó presentarse en espacios al aire libre como la Plaza de la Paz, algunas iglesias, los parques y uno que otro municipio en vista de que las esperanzas de sonar en el Teatro Amira de la Rosa, están cada vez más distantes.



La música venezolana asegura que han tocado diversas puertas en la Alcaldía y Gobernación, pero hasta el momento no han recibido una respuesta alentadora o tangible que les permita, por lo menos, sostener la orquesta, incluso, abastecerse de algunos instrumentos claves que necesitan con urgencia, con lo único que cuenta la orquesta, en el momento, es con un espacio de la Casa de Cultura La Perla, de la Universidad Simón Bolívar, en el que pueden hacer sus ensayos.



“Nos faltan sillas, todo el set de percusión sinfónica nos toca pedir prestado o alquilar. Somos conscientes de que el Atlántico está rezagado con respecto a departamentos como Bolívar y Magdalena, además, nuestro proyecto plantea emprendimientos co n la orquesta para buscar su sostenibilidad, pero el apoyo es fundamental”, anotó.



En ese sentido, Canquis comentó que son muchos los servicios que puede prestar una orquesta sinfónica para genera ingresos, entre ellos, las clases y participaciones con artistas, entre otros. Su propuesta también sugiere que el respaldo sea descentralizado, es decir, que no limite que pueda provenir de la alcaldía, de la gobernación u otros sectores.



“Nos encantaría que el Teatro Amira de la Rosa no sea demolido, ya que su acústica es perfecta y además es el único por estos lados que tiene un foso, el espacio debajo del escenario donde podemos ubicarnos y acompañar grandes montajes”, concluyó.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BARRANQUILLA.