Piden a Alcaldía de Barranquilla cumplir con protocolo para protestas

Con fecha del 15 de septiembre y en el marco de una nueva convocatoria de manifestaciones a nivel nacional para este lunes, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre otros colectivos, enviaron una carta abierta al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en la que le piden cumplir con el Decreto 0223 de 2020.

Se trata de un acto administrativo firmado en enero del presente año, en el que se decretó adoptar el protocolo para la garantía de la movilización y protesta pacífica en la ciudad.



Según explican en la misiva, dicho protocolo es el resultado de un proceso de construcción colectiva entre varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos del Distrito, sindicatos, estudiantes, mototaxistas, entre otros sectores sociales.



La acción anteriormente acordada fue revisada, por funcionarios de la Alcaldía, específicamente de la Secretaría de Gobierno, dirigida por Clemente Fajardo.

Sin embargo, indican sentirse preocupados, ya que, hasta ahora, “no hay una asignación presupuestal para su puesta en marcha ni se ha hecho efectivo un proceso pedagógico de socialización”.



Entre las 18 organizaciones firmantes se encuentran Campaña Defender la Libertad, Comité de Derechos Humanos (Unees) de Uniatlántico, Fundación Lazos de Dignidad, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), Comité de Derechos Humanos Alfredo Correa de Andréis y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh).



Precisamente, EL TIEMPO consultó al representante de este último Comité, Juan Carlos Sandoval, quien solicitó a la Alcaldía actuar sobre el instrumento legal, ya que han constatado que hay un “prevaricato” al no cumplirse con el protocolo.

Dirigentes solicitan a las autoridades coordinar la identificación y neutralización de vándalos. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

“El protocolo lo que busca que la autoridad, en este caso la Alcaldía, pueda cumplir con un compromiso internacional que hay y es que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta, de tal manera que debe garantizar que no haya afectación a la misma ni a los manifestantes”, explicó Sandoval.



El representante del Cpdh recordó que en las protestas del 9 y del 10 de septiembre, en Barranquilla, debió haber un Puesto de Mando Unificado (PMU) que, a su consideración, no funcionó y no hubo voluntad de las autoridades de participar, estar y garantizar que se contara con el instrumento.

Llamado para la movilización de este lunes

Esta solicitud que firman las diferentes agremiaciones coincide con el llamado a una nueva movilización nacional que ha hecho el Comité Nacional de Paro para hoy y que a nivel departamental ha sido motivada por varias razones, según informaron.



Una de ellas es al respaldo a los trabajadores del Cerrejón en La Guajira, que llevan a cabo una huelga por exigir mejores condiciones salariales y prestacionales.



Asimismo, en apoyo al sindicato de la Universidad Autónoma del Caribe, que están preocupados por un posible despido de un gran número del personal.

Otras razones que han dado para realizar la manifestación en Barranquilla son por respaldar al sindicato de trabajadores del Hospital Metropolitano, al movimiento estudiantil universitario y como rechazo a la brutalidad policial de las últimas semanas.



En la capital del Atlántico se han definido dos puntos de concentración a partir de las 2:00 p.m. Uno de los jóvenes y universidades, que saldrá desde la Circunvalar a la altura de Caribe Verde, y el de las centrales obreras, que saldrán de la Uniautónoma. Ambas se unirán en la calle 76 con carrera 38 para llegar a la Plaza de la Paz.



Por ello, Juan Carlos Sandoval enfatizó que esta manifestación será pacífica y que, como han hecho en ocasiones pasadas, han solicitado a las autoridades coordinar la identificación y neutralización de las personas que estén interesadas en provocar desmanes.

“Nosotros dejamos claro que es responsabilidad de la autoridad hacer las investigaciones y definir las acciones de prevención, pero sobre todo que brinden las garantías a quienes marcharemos de manera pacífica”, cerró el representante.



Las organizaciones están a la espera de la respuesta del Distrito, ante los señalamientos de incumplimientos con los protocolos para la movilización social en la ciudad. Este diario quedó, igualmente, a la espera de una respuesta, tras la consulta.

