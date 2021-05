Juzgado ordena retiro de vehículos caza infractores en Barranquilla

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla ordenó este martes a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de la Alcaldía retirar los vehículos que operan para detectar infracciones de tránsito.

(Lea también: Hoy es el estreno de ‘Orgullosa’, en la voz de Diomedes Díaz)

Así falló esta dependencia en respuesta a la solicitud de los abogados Roberto Tapias y Fernando Borda, quienes presentaron en enero de 2021 una acción de cumplimiento constitucional.



Se basa en la resolución No. 20203040011245 del 20 de agosto de 2020 en su artículo 6º, expedida por el Ministerio de Transporte, que indica que no se pueden poner multas con estos vehículos en movimiento, según explicó a este medio el legista Borda.



“Esos carros en un principio estuvieron autorizados, pero desde 2020 el Ministerio dijo que eso no iba más, pero aquí lo continuaron. En todo caso, la decisión está tomada en primera instancia”, dijo el especialista en Derecho Público.



Borda recordó que aportó documentos y derecho de petición que, según aseguró, la Alcaldía no contestó. En ese entonces, se habían recolectado $11 mil millones por concepto de multas por carros en movimiento con dispositivos tecnológicos prohibidos.

Es una acción de cumplimiento, que el alcalde debe salir a cumplirla FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Conmoción en Barranquilla por la muerte de sacerdote ‘youtuber’)

“Es una acción de cumplimiento, que el alcalde debe salir a cumplirla. Para nosotros es satisfactorio, no hay ninguna cuestión económica de fondo, simplemente lo hicimos como ciudadanos por falta de atención a la norma”, manifestó Borda.



Agregó que ambos abogados estudian la posibilidad de iniciar una acción de grupo para que devuelvan esos dineros, que fueron recaudados con base en una normatividad que prohibían esa actividad.



EL TIEMPO consultó al respecto a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, que revisa el fallo para pronunciarse sobre el mismo en las próximas horas.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- La misteriosa muerte de una pareja y un gato en motel de Barranquilla

- Así amanece Tuluá tras ataque al Palacio de Justicia

- En Ibagué hacen pasar mercados del PAE de $ 36 mil por uno de $ 50 mil