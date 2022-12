Al menos 10 atracos en lo que va corrido del mes de diciembre han experimentado los residentes del sector de Puerta Dorada, en el suroccidente de Barranquilla. Situación que ha generado la preocupación en la comunidad, que pide a gritos la presencia de la Policía en esta zona.



El último caso de robo a mano armada se registró el martes en horas de la tarde, cuando hombres en moto encañonaron a una pareja que caminaba desde la entrada en la Avenida Circunvalar, hasta uno de los conjuntos que componen la unidad residencial.

Dos robos en un día



La falta de iluminación en Puerta Dorada es un tema reiterativo. Foto: Cortesía

A la pareja le quitaron celulares y una cadena que llevaban. Unas horas después, en el mismo sector, otra mujer fue víctima de los dueños de lo ajeno, que aprovecharon que la joven caminaba sola para arrancarle el bolso de las manos.



"Es una completa inseguridad la que se vive. Demasiada zozobra, uno no puede salir tranquilo a ninguno de los parques que se encuentran aquí adentro por temor a que lo atraquen. Muchas veces me toca salir hasta la Circunvalar a tomar el transporte cuando mi esposo no me puede recoger y uno se expone a que lo roben y le hagan un daño", aseguró Julia Salcedo, residente de uno de los conjuntos.



Salcedo también indicó que la ausencia de las autoridades en la zona es algo con lo que vienen luchando hace algún tiempo. "Nunca, en el tiempo que llevo viviendo aquí, he visto a la Policía haciendo rondas o patrullando, por eso los delincuentes aprovechan para hacer a sus anchas lo que quieran con la comunidad", dijo.



La inseguridad y los atracos son temas recurrentes en los alrededores de Puerta Dorada. Varias personas han sido víctimas de robo mientras esperan el servicio público en la Circunvalar. Los delincuentes cometen el hurto a cualquier hora y huyen por lo lotes aledaños que comunican con los barrios 20 de Julio, Siete de Abril y las Granjas.



Eugenio Cañavera, otro habitante del barrio, afirmó que se siente "muy preocupado por todo lo que se está viviendo en Puerta Dorada, lo que antes era tranquilidad y paz ahora se ha convertido en inseguridad y angustia".



Añade, que al tema de la inseguridad, se suma la poca iluminación que tienen los parques, lo que ha servido para que se convierta en el lugar propicio para el consumo de drogas.



"Los residentes no nos sentimos seguros fuera de los conjuntos. Las luces de los parques, la mayoría de veces no sirven y se ven jóvenes consumiendo drogas allí. Todo se ha convertido en un sueño frustrado para las personas que con tanto esfuerzo hemos invertido en este proyecto y que cada vez que avanza la culminación de otros trabajos de la constructora, más son los problemas que a diario tenemos que soportar", explicó Cañavera.



Una de las peticiones que hace la comunidad, es la instalación de un CAI dentro de la urbanización residencial.

Señores de @APBAQ_ , la falta de iluminación en Puerta Dorada es un tema reiterativo. Oscuridad total y el peligro al que se expone uno, se movilice en el transporte que sea. Se han hecho los respectivos avisos y notificaciones y nada que se le da una solución. pic.twitter.com/gXgCLzzumd — Flor Díaz Ospino (@Fdiazos) November 18, 2022

Reunión de la comunidad con la Policía

Policía y comunidad de Puerta Dorada se reunieron para tratar el tema de inseguridad. Foto: Cortesía

Preocupados, los vecinos organizaron una reunión con el comandante del cuadrante, el subteniente Álvaro Pachón, para exponer sus temores ante la ola de atracos que están padeciendo.



De la reunión, sostenida el miércoles en horas de la noche, los vecinos y las autoridades llegaron a varias conclusiones.



"Se habilitó una patrulla con constante recorrido por el sector, parques, bulevar y zona de la entrada de la Circunvalar y recorridos de vigilancia en horarios frecuentes y en horas de mayor flujo de personal", aseguró un habitante del sector.

La respuesta de Alumbrado Público

EL TIEMPO consultó con Alumbrado Público de Barranquilla, por las constantes quejas que se han recibido ante la falta de iluminación en Puerta Dorada.



Desde esa entidad, afirmaron que gran parte de la problemática se debe a los continuos robos de cableado que padecen.



Sin embargo, aseguraron a este medio, que este mismo jueves en horas de la noche, enviarán a un grupo de operarios para revisar y proceder a restablecer el alumbrado en las zonas que ya fueron estragadas por la constructora Marval, como lo son los parques.



En cuanto a la iluminación en el bulevar que da ingreso a Puerta Dorada, APBAQ indicó que el área no ha sido entregada en su totalidad por parte de la constructora al Distrito de Barranquilla.

