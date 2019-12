‘Obras del Mamb van a seguir en el 2020’: Parque Cultural

En la larga lista de escenarios culturales que pasan por algunos traspiés en Barranquilla hay uno que no deja de llamar la atención a todo aquel que transita en cercanías de la carrera 50 con la intersección de la vía 40.

Allí, una imponente estructura, cuyo diseño salió de la mente del arquitecto Jean Carlos Mazzanti, se mantiene intacta desde hace casi dos años. Es la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (Mamb), cuyas obras, a cargo de la Corporación Parque Cultural del Caribe, desde entonces permanecen paralizadas.

¿Es un ‘elefante blanco’? Es lo primero que se imaginan transeúntes y conductores cuando observan la edificación con aspecto de escultura, presunción que llevó, incluso, a que varias personas impetraran una Acción Popular ante la Procuraduría para que se investigara lo que había pasado con los recursos que para su construcción entregó el Ministerio de Cultura, a través de Findeter.



Sin embargo, Orlando Carvajal, director ejecutivo de la Corporación Parque Cultural del Caribe, aclaró que el tan postergado cierre financiero que se necesitaba para poder pasar a la fase 2 del Mamb, que contempla su adecuación y puesta en marcha, está cada vez más cerca.



Carvajal explicó que aunque se cree que la estructura permanece abandonada, han sido innumerables los esfuerzos que se han hecho en estos 24 meses para que la reanudación y finalización de la construcción sean una realidad y pueda integrarse al gran complejo cultural que se proyecta en esa zona empezando con la interacción que el Mamb tendrá con el Museo del Caribe y la plaza Obregón, que también debe construirse, y las conectaría.

Nos tardamos en eso, en la consecución de los recursos que se necesitan para continuar, también por el cambio que tuvieron los equipos, tanto de Findeter como el nuestro FACEBOOK

TWITTER

“Esta es una iniciativa privada de largo aliento que desde que se gestó, en 2014, se supo que no se tenían de inmediato los recursos para construirla de un solo intento. Por eso, se fragmentó en etapas, ya se hizo la 1, que consistió en la estructura, el caparazón que hoy vemos y la ventanería. Ahora viene la fase 2”, reiteró.



Sobre la causa principal por la cual ha pasado tanto tiempo con el proyecto detenido, el también administrador de empresas y quien estuvo al frente del plan de saneamiento financiero de las obras, amplió que tuvo que ver con la consecución de los recursos que se necesitaban para la fase 2, los cuales no se podían recibir sin que se hiciera un cierre financiero de los que ya se habían invertido.



La fase 1 de la nueva sede del Mamb se hizo con 11 mil 75 millones de pesos, de los cuales la Nación aportó 10 mil y la Corporación Parque Cultural del Caribe el restante. Los costos administrativos de Findeter por su gestión de veeduría y revisión del proyecto ascendieron a los mil millones de pesos y salieron de los recursos que llegaron del Ministerio de Cultura.



Findeter fungió como intermediaria y recibió los recursos por parte del Ministerio de Cultura tras suscribir un convenio interadministrativo. A su vez, firmó un convenio de cooperacíón con la corporación Parque Cultural del Caribe.



“Nos tardamos en eso, en la consecución de los recursos que se necesitan para continuar, también por el cambio que tuvieron los equipos, tanto de Findeter como el nuestro, pero ya logramos avanzar en el cierre financiero y a más tardar para diciembre entrante esa situación queda lista”, confirmó.

El proyecto hace parte de un complejo cultural que se quiere tener en esa zona: ahí mismo está el Museo del Caribe. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO



La demora también consistió en el ardua trabajo que fue demostrar con soportes a Findeter que los recursos que le tocaban invertir a Parque Cultural estaban relacionados en los archivos y fueran aceptados por la financiera.



“Ese fue el trabajo más tedioso, porque toda obra tiene imprevistos y hay gastos de más o de menos que no son precisos con lo que se planea, entonces nos tardamos en hacer ese cruce de información que ya está a punto de quedar alineado”, anotó.

Abriría en 2021

Los 15 mil millones de pesos estimados que faltan para la siguiente fase del Mamb están garantizados y correrán, de nuevo, por parte del Ministerio de Cultura, que, a través de su dirección de infraestructura, ha mostrado interesado en aportarlos.



Para Carvajal, de la Corporación Parque Cultural del Caribe, esto asegura que las obras se reanuden en el primer semestre de 2020 para luego pensar en una apertura del museo un año inmediatamente después, es decir, a mitad del año 2021.



“Con los recursos en la mano comenzamos a avanzar en este sueño de tener terminado el nuevo Mamb, una obra a tono con el momento de ciudad por el que pasa Barranquilla y que los barranquilleros van a recibir muy bien”, destacó.



Sobre la situación que se presentó con la Procuraduría a raíz de la Acción Popular, Carvajal agregó que toda la información de los trabajos de la primera fase se le hizo llegar a ese ente de control.



“Nos hicieron varias preguntas que les fueron resueltas y se les entregó la información demostrándose que no se ha caído nunca en un detrimento patrimonial. Hay que destacar que el Mamb es una iniciativa privada”, añadió.



Pese a la parálisis de los trabajos, la Corporación Parque Cultural afirma que ha estado pendiente de la manuntención de la estructura ya construida.



En ese sentido, precisó Carvajal, se ha tenido muy en cuenta el daño que ha podido causar el salitre, por ejemplo, y que en todo momento permanezca vigilada para impedir el ingreso de personal no autorizado.



Incluso, los gastos para reparar las afectaciones que pudieron llegar con el paso del tiempo, que según Carvajal no llegan a los 10 millones de pesos, ya fueron tenidos en cuenta en el presupuesto para la fase 2 del proyecto.



Durante el tiempo de obras detenidas se contempló que los recursos para continuar pudieran llegar por parte de la Gobernación o de la Alcaldía Distrital; sin embargo, y según precisa en esta ocasión Parque Cultural del Caribe será la Nación, a través del Ministerio de Cultura, el que envía el salvavidas a este proyecto.



“Estamos listos para avanzar y sabemos que ha pasado el tiempo, pero eso también se contempló. El nuevo Mamb será una realidad luego de que culmine su fase 2 que será una prioridad en el año 2020”, concluyó Carvajal.

con el equipo de la gobernadora electa, Elsa Noguera, quedó establecido su compromiso con la terminación de esta importante obra, con recursos del departamento y los ya gestionados FACEBOOK

TWITTER

El apoyo público

Sobre la consecución de los recursos que se necesitan, Orlando Carvajal agregó que en sesiones de trabajo adelantadas con el equipo de la gobernadora electa, Elsa Noguera, "quedó establecido su compromiso con la terminación de esta importante obra, tanto con recursos del departamento como con los ya gestionados ante otras instancias nacionales o internacionales, entre ellas, el Ministerio de Cultura".



"De igual manera hay que destacar los acuerdos con el actual Alcalde, Alejandro Char y con la nueva administración que liderará el alcalde Electo, Jaime Pumarejo, que permitirán, no solo el saneamiento financiero del parque Cultural del Caribe, sino, muy especialmente, su sostenibilidad a largo plazo. También hay que decir que a lo largo de casi dos años, el Consejo Directivo del Parque Cultural del Caribe y su anterior directora, hoy presidenta del Consejo, Carmen Arevalo, con el apoyo del actual del Gobierno Distrital, se ha permitido identificar e instrumentalizar los mecanismos que le permitirán a Barranquilla contar con una potente infraestructura cultural que, muy seguramente, la posicionaran como líder del sector en el país", concluyó Carvajal.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA